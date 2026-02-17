رؤية هلال رمضان 2026 .. الإفتاء تعلن موعد الصيام

ساعات قليلة تفصلنا عن رؤية هلال رمضان 2026 ، حيث تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال رمضان مساء اليوم بعد المغرب، لحسم موعد شهر رمضان 2026 ، بعدما تم الإعلان عن أول يوم رمضان الخميس بعد غد وفقاً للبحوث الفلكية.

مراسم استطلاع هلال رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الإفتاء أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

رؤية هلال رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس ، أن بداية شهر رمضان المبارك لا تُحدد بالتوقعات أو المنشورات المتداولة أو آراء الأفراد، مشددةً على أن الإعلان يتم بعد تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة، وفق منهج علمي دقيق

موعد إعلان نتيجة استطلاع هلال رمضان 2026

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الجميع مدعو لمتابعة البيان الرسمي اليوم بعد صلاة المغرب، إذ سيعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية بداية الشهر الكريم في احتفال رسمي وشعبي بإذن الله تعالى.

رؤية شهر رمضان 2026

وأكدت دار الإفتاء، أن نتيجة استطلاع هلال رمضان ستُذاع مباشرة على الهواء، بما يتيح للمواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم، مشيرة إلى أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية.

رؤية هلال رمضان

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حساباته الفلكية أن هلال شهر رمضان الجديد سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 02:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هـ، وهو يوم تحري رؤية الهلال، ما يفتح الباب أمام تقدير بداية الشهر.

أول أيام شهر رمضان

وفي حال تعذر ثبوت رؤية الهلال، فمن المرجح أن يتم استكمال عدة شهر شعبان 30 يومًا، ليكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك وفقًا للرؤية الشرعية.