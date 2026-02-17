قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
مواعيد مباريات الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عودة الشتاء والأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس أول يوم رمضان

حالة الطقس
حالة الطقس
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم تغييرات جوية مفاجئة بعد ارتفع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، حيث عادت مجدداً الأجواء الشتوية بالتزامن مع موعد شهر رمضان 2026 المقرر نهاية الأسبوع الجاري. 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء  الموافق 17 فبراير 2026، طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلاً.

رياح وأمطار

وتشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأثرية، على مناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر قد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص ضعيفة الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 17 فبراير 2026 حتى السبت 21 فبراير 2026، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس أول يوم رمضان 

وبدأ الكثير في البحث عن حالة الطقس أول يوم رمضان ، وهو المتوقع فلكيا ان يكون يوم الخمس بعد غد، لكن الجميع في انتظار رؤية هلال رمضان اليوم بعد المغرب لتعلم دار الإفتاء المصرية موعد أول يوم رمضان رسمياً. 

سواء كان رمضان غداً الأربعاء أم الخميس ، فتشير توقعات خبراء الأرصاد إلى أن حالة الطقس غدا الأربعاء 18 فبراير 2026 والخميس ستشهد أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تميل للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، كما تتوقع الهيئة نشاطًا نسبيًا للرياح على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية، مما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتبقى فرص سقوط الأمطار ضعيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية، مع استمرار الاستقرار النسبي في باقي الأنحاء.

طقس اول يوم رمضان 

الأرصاد تعلن طقس أول يوم رمضان 2026 ؟

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية أنّ هناك تغيرات جوية واضحة في طقس اليوم الأول من رمضان، الذي يتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، لحين إعلان الرؤية الشرعية لهلال رمضان، حيث أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من ظاهرة جوية كانت غائبة عن طقس مصر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وخاصة منذ الأسبوع الأخير من يناير، وهي ظواهر جوية مرتبطة بهذا الوقت من فصل الشتاء، ونتج عن غيابها حدوث أكثر من موجة حارة أخيرا.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للبرودة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام رمضان

السواحل الشمالية: من 19 إلى 22 درجة مئوية

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 22 إلى 24 درجة مئوية

جنوب البلاد: من 22 إلى 25 درجة مئوية

رياح وأتربة على بعض المناطق

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على معظم الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق على فترات متقطعة، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة بالمناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وطالبت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح، ومتابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية.

الطقس الان حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في رمضان الطقس اول يوم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

اڤرام عزض

بعد فيلم 40 يوم.. إڤرام عوض: أعمالي المقبلة ستكون مختلفة وتحمل مفاجآت

ريم مصطفي

يارب ارحم قلباً كان أحن عليا من الدنيا كلها.. ريم مصطفى تطلب الدعاء لوالدتها

مي عمر

مى عمر تعلن موعد عرض مسلسل "الست موناليزا" فى رمضان

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد