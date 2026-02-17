عودة الشتاء والأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس أول يوم رمضان

تشهد حالة الطقس اليوم تغييرات جوية مفاجئة بعد ارتفع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، حيث عادت مجدداً الأجواء الشتوية بالتزامن مع موعد شهر رمضان 2026 المقرر نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلاً.

رياح وأمطار

وتشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأثرية، على مناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر قد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص ضعيفة الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 17 فبراير 2026 حتى السبت 21 فبراير 2026، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس أول يوم رمضان

وبدأ الكثير في البحث عن حالة الطقس أول يوم رمضان ، وهو المتوقع فلكيا ان يكون يوم الخمس بعد غد، لكن الجميع في انتظار رؤية هلال رمضان اليوم بعد المغرب لتعلم دار الإفتاء المصرية موعد أول يوم رمضان رسمياً.

سواء كان رمضان غداً الأربعاء أم الخميس ، فتشير توقعات خبراء الأرصاد إلى أن حالة الطقس غدا الأربعاء 18 فبراير 2026 والخميس ستشهد أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تميل للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، كما تتوقع الهيئة نشاطًا نسبيًا للرياح على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية، مما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتبقى فرص سقوط الأمطار ضعيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية، مع استمرار الاستقرار النسبي في باقي الأنحاء.

طقس اول يوم رمضان

الأرصاد تعلن طقس أول يوم رمضان 2026 ؟

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية أنّ هناك تغيرات جوية واضحة في طقس اليوم الأول من رمضان، الذي يتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، لحين إعلان الرؤية الشرعية لهلال رمضان، حيث أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من ظاهرة جوية كانت غائبة عن طقس مصر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وخاصة منذ الأسبوع الأخير من يناير، وهي ظواهر جوية مرتبطة بهذا الوقت من فصل الشتاء، ونتج عن غيابها حدوث أكثر من موجة حارة أخيرا.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للبرودة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام رمضان

السواحل الشمالية: من 19 إلى 22 درجة مئوية

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 22 إلى 24 درجة مئوية

جنوب البلاد: من 22 إلى 25 درجة مئوية

رياح وأتربة على بعض المناطق

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على معظم الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق على فترات متقطعة، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة بالمناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وطالبت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح، ومتابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية.