الأهلي ضيفًا على مصر للتأمين اليوم في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

يحل النادي الأهلي اليوم ضيفًا ثقيلًا على مصر للتأمين، في مباراة مقدمة لحساب الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر للتأمين والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة مركز شباب الجزيرة.

جدير بالذكر أن مواجهة الجزيرة ونيو جيزة تُقام غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة مركز شباب الجزيرة، على أن تُستكمل باقي مباريات الجولة العاشرة في موعدها المحدد سلفًا يوم السبت 21 فبراير الجاري.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة.