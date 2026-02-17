قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 5 و6 درجات مئوية أقل من معدلاتها الطبيعية.

ويتوقع أن يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر، ثم دافئًا خلال النهار على أغلب الأنحاء، وحارًا في جنوب الصعيد، ليصبح باردًا مرة أخرى في الليل.

 نشاط الرياح والأتربة:

وتشهد بعض المناطق نشاطًا في الرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرياح على مناطق المكشوفة من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وكذلك محافظة البحر الأحمر.

وقد تتسبب الرياح في تدهور الرؤية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية، الصحراء الغربية، وجنوب الصعيد بشكل متقطع.

فرص الأمطار:

هناك فرص ضعيفة لحدوث أمطار خفيفة (بنسبة 20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

 اضطراب في الملاحة البحرية:

من المتوقع أن تشهد بعض السواحل مثل (السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، وكفر الشيخ) اضطرابًا في الملاحة البحرية، نتيجة سرعة الرياح التي تصل إلى 40-70 كم/س، وارتفاع الأمواج التي قد تتراوح من 2.5 إلى 3 متر.

 درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق:

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 13°C، العظمى 24°C.

العاصمة الإدارية: الصغرى 12°C، العظمى 24°C.

6 أكتوبر: الصغرى 12°C، العظمى 25°C.

بنها: الصغرى 13°C، العظمى 23°C.

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 13°C، العظمى 23°C.

وادي النطرون: الصغرى 12°C، العظمى 24°C.

كفر الشيخ: الصغرى 13°C، العظمى 23°C.

بلطيم: الصغرى 12°C، العظمى 23°C.

المنصورة: الصغرى 12°C، العظمى 24°C.

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 15°C، العظمى 22°C.

بورسعيد: الصغرى 14°C، العظمى 21°C.

الإسكندرية: الصغرى 13°C، العظمى 23°C.

العلمين: الصغرى 13°C، العظمى 23°C.

مطروح: الصغرى 12°C، العظمى 22°C.

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 13°C، العظمى 24°C.

السويس: الصغرى 13°C، العظمى 23°C.

العريش: الصغرى 11°C، العظمى 24°C.

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 12°C، العظمى 21°C.

نخل: الصغرى 11°C، العظمى 20°C.

كاترين: الصغرى 04°C، العظمى 20°C.

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 14°C، العظمى 27°C.

رأس غارب: الصغرى 13°C، العظمى 22°C.

سفاجا: الصغرى 16°C، العظمى 27°C.

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 09°C، العظمى 25°C.

سوهاج: الصغرى 10°C، العظمى 26°C.

أسوان: الصغرى 16°C، العظمى 33°C.

حالة الطقس اليوم الطقس في مصر أعرف حالة الطقس

