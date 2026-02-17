قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
فن وثقافة

بعد وفاته.. معلومات مثيرة عن المخرج فريدريك وايزمان

المخرج الوثائقي الأميركي فريدريك وايزمان
المخرج الوثائقي الأميركي فريدريك وايزمان
أحمد إبراهيم

رحل عن عالمنا المخرج الوثائقي الأميركي فريدريك وايزمان، أحد أبرز رواد السينما التسجيلية في العالم، عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد مسيرة إبداعية امتدت لأكثر من ستة عقود، ترك خلالها بصمة لا تُمحى في تاريخ الفيلم الوثائقي.

وأعلنت عائلته خبر الوفاة في بيان رسمي، مؤكدة رحيله مساء أمس الاثنين، ليغيب جسدًا ويبقى إرثه السينمائي شاهدًا على تجربة فنية استثنائية أعادت تعريف مفهوم السينما التسجيلية، ورفعت من قيمة الملاحظة الصادقة بوصفها أداة فنية وإنسانية عميقة.

مسيرة فريدريك وايزمان

بدأ وايزمان مسيرته في منتصف ستينيات القرن الماضي، وكرّس أفلامه لرصد تفاصيل الحياة اليومية داخل مؤسسات المجتمع المختلفة، من المدارس والمستشفيات، إلى المحاكم وأقسام الشرطة، ومن خلال عدسته الهادئة وغير المتعجلة، قدّم رؤية إنسانية كاشفة لتعقيدات الواقع، بعيدًا عن التعليق المباشر أو الأحكام المسبقة، معتمدًا على قوة الصورة وقدرتها على طرح الأسئلة.

وظل وايزمان وفيًا لشغفه بالسينما حتى عام 2023، مواصلًا صناعة الأفلام بروح الباحث والمتأمل، الذي يترك للواقع أن يقود السرد ويكشف عن نفسه دون افتعال.

وفي عام 2016، توّجت مسيرته بالحصول على جائزة أوسكار فخرية من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية، وخلال كلمته آنذاك، وصف صناعة الأفلام بأنها «مغامرة دائمة»، مؤكدًا أنه كثيرًا ما يبدأ مشاريعه دون معرفة كاملة بالنتائج، تاركًا للفيلم فرصة اكتشاف موضوعه ومساره بنفسه.

وبرحيله، تفقد السينما العالمية صوتًا بصريًا فريدًا، ومدرسة سينمائية كاملة قامت على الملاحظة الدقيقة والاقتراب الإنساني العميق من تفاصيل الواقع.

ونعى المخرج يسري نصر الله الراحل عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلًا: «السينماتيك الفرنسي تنعي فريدريك وايزمان.. واحد من عمالقة السينما التسجيلية، وعرفته في السبعينيات في مهرجان لندن، وشاهدت فيلمه Welfare، يومها تغيّرت علاقتي بالسينما التسجيلية وبالسينما عمومًا».

المخرج الوثائقي الأميركي فريدريك وايزمان فريدريك وايزمان الأميركي فريدريك وايزمان وفاة فريدريك وايزمان أفلام فريدريك وايزمان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

الغرفة التجارية:زيادة الطلب على الدواجن تصل إلى 30%مقارنة بالفترات العادية

وليد هندي: دخول 700 نوع مخدر جديد لمصر من 2011 إلى 2013.. فيديو

طلب مفاجئ من مادورو وزوجته يثير انقساما في فنزويلا

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

