نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جريئة وسط الطبيعة

شاركت الفنانة نورهان منصور جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة شتوية عصرية خلال تواجدها في أجواء طبيعية ساحرة بين الجبال.

واعتمدت نورهان لوك رياضي أنيق، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأسود بتصميم يبرز رشاقتها.

ونسّقت معه إكسسوارات شتوية باللون الأبيض، تضمنت قفازات وحقيبة صغيرة فرو، إضافة إلى واقي أذن ناعم منح الإطلالة لمسة دافئة ومتناسقة.

كما اختارت حذاءً شتوياً باللون الأبيض يتناسب مع الأجواء الباردة والطبيعة الجبلية، واعتمدت نظارة شمسية بعدسات ملونة.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل واسع، مشيدين بأناقتها وقدرتها على تنسيق إطلالات تجمع بين الجرأة والبساطة.

إطلالة نورهان منصور