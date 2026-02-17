قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

الدفاع الروسية: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الدفاع الروسية: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود في غضون 4 ساعات مساء الاثنين.

وقالت الوزارة في منشور على "تلجرام"، فجر الثلاثاء، إنه "خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى منتصف الليلة بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار و6 طائرات فوق جمهورية القرم وطائرتين فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج وطائرة واحد فوق جمهورية أديغيا، إضافة إلى 26 طائرة مسيرة فوق مياه البحر الأسود و15 فوق بحر آزوف.

وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 21 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم ومياه بحر آزوف والبحر الأسود من الساعة 16:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو.
 

