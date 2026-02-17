موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود في غضون 4 ساعات مساء الاثنين.

وقالت الوزارة في منشور على "تلجرام"، فجر الثلاثاء، إنه "خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى منتصف الليلة بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار و6 طائرات فوق جمهورية القرم وطائرتين فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج وطائرة واحد فوق جمهورية أديغيا، إضافة إلى 26 طائرة مسيرة فوق مياه البحر الأسود و15 فوق بحر آزوف.

وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 21 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم ومياه بحر آزوف والبحر الأسود من الساعة 16:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو.

