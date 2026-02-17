تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم لساعات كافية؟ تشعرين بثقل في الرأس، وخمول في الجسم، ورغبة في العودة إلى الفراش رغم أنكِ نمتِ سبع أو ثماني ساعات؟ هذه المشكلة تُعد من أكثر الشكاوى انتشارًا بين النساء، خاصة بعد سن الأربعين.

لكن المفاجأة أن عدد ساعات النوم ليس هو العامل الحاسم، بل جودة النوم وصحة الجسم الداخلية.

في هذا المقال نكشف أسباب تعب الصباح رغم النوم، ومتى يكون الأمر طبيعيًا، ومتى يتحول إلى إنذار صحي يحتاج إلى تدخل طبي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما سبب الاستيقاظ مرهقة رغم النوم؟

1- اضطراب جودة النوم

قد تنامين عدد ساعات كافٍ، لكن نومكِ يكون سطحيًا أو متقطعًا. الاستيقاظ المتكرر لثوانٍ خلال الليل يمنع الجسم من الدخول في مرحلة النوم العميق المسؤولة عن استعادة النشاط وتنظيم الهرمونات.

النتيجة: نوم طويل بلا فائدة حقيقية.

الإرهاق

2- فقر الدم ونقص الحديد

يُعد فقر الدم من أبرز أسباب التعب المستمر عند النساء. نقص الحديد يقلل من وصول الأكسجين إلى الخلايا، ما يسبب إرهاقًا صباحيًا واضحًا حتى بعد الراحة.

تحليل صورة دم كاملة ومخزون الحديد قد يكشف السبب خلال دقائق.

3- نقص فيتامين د

نقص فيتامين د منتشر بشكل كبير بسبب قلة التعرض للشمس. من أعراضه:

تعب صباحي

آلام في العظام

تقلب المزاج

ضعف المناعة

تعويض النقص غالبًا يحسن الطاقة خلال أسابيع.

4- اضطراب هرمونات النساء

تغيرات الهرمونات، خاصة الإستروجين والبروجسترون، تؤثر على دورة النوم. في فترات ما قبل انقطاع الطمث قد تعاني المرأة من تعرق ليلي أو قلق غير ملحوظ يقطع النوم دون إدراك واضح.

5- توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس لثوانٍ متكررة أثناء النوم يمنع الدماغ من الحصول على أكسجين كافٍ. قد يصاحبه شخير مرتفع، لكنه أحيانًا يحدث دون ملاحظة.

من علاماته:

صداع صباحي

جفاف الفم

نعاس شديد نهارًا

6- القلق والاكتئاب الصامت

ليس كل اكتئاب يعني حزنًا واضحًا. أحيانًا يظهر في صورة تعب مزمن وفقدان للطاقة صباحًا. التفكير الزائد قبل النوم يجعل الدماغ في حالة نشاط مستمر، ما يقلل جودة الراحة.

عادات صباحية ومسائية تزيد تعب الصباح

استخدام الهاتف قبل النوم

تناول القهوة مساءً

العشاء الدسم المتأخر

النوم في غرفة غير مظلمة

عدم ثبات موعد النوم

هذه العادات تؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم العميق.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمر التعب الصباحي أكثر من أسبوعين رغم تحسين عادات النوم، أو كان مصحوبًا بأعراض مثل:

دوخة مستمرة

خفقان قلب

تساقط شعر شديد

اكتئاب واضح

فمن الأفضل إجراء فحوصات شاملة.

كيف تتخلصين من تعب الصباح؟

اتبعي هذه الخطوات لتحسين جودة النوم وزيادة النشاط: