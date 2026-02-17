سوريا .. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة

أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة بسوريا حيث اعتقلت أحد المواطنين السوريين .

ويُعد ريف القنيطرة الحدودية من أكثر المناطق توترًا في جنوب سوريا، لارتباطها المباشر بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وإلى اليوم لم يُعترف بالسيادة السورية عليها رسميًا من جانب إسرائيل، كما أن التصعيد العسكري المتكرر في المنطقة يرفع من مخاطر اصطدام مباشر بين القوات السورية والإسرائيلية، لا سيما مع تكرار دخول آليات عسكرية عبر خطوط غير متفق عليها، ما يُنذر بزيادة احتمالات اشتعال الجبهة الجنوبية.

وتأتي هذه التوغلات بينما تزداد الضغوط الدولية لإعادة تفعيل آليات التفاوض بين دمشق وتل أبيب، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد محدود إلى مواجهة أوسع لا تُحمد عقباها، في وقت تشهد فيه المنطقة تقلبات أمنية واسعة.