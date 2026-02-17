قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
بالصور

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
أسماء عبد الحفيظ

يبحث كثيرون عن وصفة طبيعية لتنظيف القولون للتخلص من الانتفاخ، الغازات، أو الشعور بالثقل بعد الأكل. وتنتشر عبر الإنترنت وصفات سريعة تُعرف بـ ديتوكس القولون، لكن هل يحتاج الجسم فعلًا إلى تنظيف؟ وما هي الطرق الطبيعية الآمنة؟

في هذا التقرير يوضح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الحقيقة الطبية، مع وصفة طبيعية آمنة يمكن أن تساعد على تحسين الهضم دون أضرار.

هل يحتاج القولون إلى تنظيف؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟ 

الأطباء يؤكدون أن الجسم يمتلك نظامًا طبيعيًا فعالًا للتخلص من السموم، يشمل الكبد والكلى والجهاز الهضمي.
القولون ينظف نفسه ذاتيًا من خلال حركة الأمعاء المنتظمة.

لكن بعض العوامل قد تسبب بطء الهضم أو الإمساك، مثل:

  • قلة شرب الماء
  • نقص الألياف
  • قلة الحركة
  • التوتر
  • نظام غذائي غني بالدهون وقليل الخضار

في هذه الحالات، يمكن دعم صحة القولون بطرق طبيعية وآمنة بدل اللجوء لوصفات قاسية أو ملينات قوية دون استشارة طبية.

وصفة طبيعية لدعم تنظيف القولون
مشروب الليمون الدافئ مع بذور الشيا

المكونات:

كوب ماء دافئ

عصير نصف ليمونة طازجة

ملعقة صغيرة من بذور الشيا

ملعقة عسل (اختياري)

طريقة التحضير:

أضيفي بذور الشيا إلى الماء واتركيها 10 دقائق حتى تتشرب الماء.

أضيفي عصير الليمون والعسل وامزجي جيدًا.

يُشرب صباحًا على معدة فارغة.

لماذا تعتبر هذه الوصفة مفيدة؟

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

الليمون يحفز إفراز العصارات الهضمية.

الماء الدافئ يدعم حركة الجهاز الهضمي صباحًا.

هذه الوصفة لا تنظف السموم بالمعنى الحرفي، لكنها تحسن الهضم وتدعم انتظام الإخراج.

أطعمة طبيعية تساعد على صحة القولون

إذا كنتِ تبحثين عن تنظيف فعلي وآمن للقولون، فالسر ليس في وصفة سريعة، بل في نظام يومي متوازن يشمل:

الخضروات الورقية

الفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والكمثرى

الشوفان

الزبادي الغني بالبروبيوتيك

شرب 2 لتر ماء يوميًا

المشي لمدة 20–30 دقيقة يوميًا

الانتظام أهم من أي وصفة مؤقتة.

تحذير مهم

تجنبي:

الإفراط في استخدام الملينات

وصفات تحتوي على أعشاب مجهولة المصدر

ما يُعرف بحقن تنظيف القولون المنزلية دون إشراف طبي

الاستخدام الخاطئ قد يسبب:

جفاف

اضطراب الأملاح

تهيج الأمعاء

تفاقم القولون العصبي

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنتِ تعانين من:

  • إمساك مستمر لأكثر من أسبوعين
  • ألم شديد في البطن
  • نزيف مع البراز
  • فقدان وزن غير مبرر

فهذه أعراض تحتاج تقييمًا طبيًا، ولا يكفي معها أي مشروب طبيعي.

القولون تنظيف القولون وصفة طبيعية لتنظيف القولون يتوكس القولون الغازات الانتفاخ وصفات سريعة تنظف السموم

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

خوان بيزيرا

مينا ماهر يهنئ خوان بيزيرا بعيد ميلاده

اشرف داري

تطورات جديدة في موقف المغربي أشرف داري مع الأهلي

المصري البورسعيدي

قبل القرعة.. تعرف على منافس المصري البورسعيدي في ربع نهائي الكونفدرالية

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

