"بيتكوين" تستقر قرب 68 ألف دولار وسط ترقب بيانات أمريكية

استقر سعر عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مع تسجيل تحركات محدودة في أسواق العملات المشفرة، في ظل انخفاض أحجام التداول نتيجة العطلات في عدد من الأسواق الرئيسية، إلى جانب حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة وترقب تطورات جيوسياسية.

وتراجع سعر بيتكوين بنسبة 0.5% ليسجل 68,056 دولارا، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، والتي أثرت سلبا على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

وبشأن العملات المشفرة الأخرى، سجلت بعض العملات البديلة تعافيا محدودا، حيث ارتفع سعر "الإيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,976.10 دولار، كما صعدت عملات "إكس آر بي" و"بي إن بي" و"سولانا" و"كاردانو" بنسب تراوحت ما بين 1.4% و3%.

وكانت بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر عالميا، قد تكبدت خسائر حادة خلال الفترة الأخيرة، إذ اقتربت من مستوى 60 ألف دولار الأسبوع الماضي، فاقدة نحو 50% من قيمتها مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها في أكتوبر الماضي، نتيجة موجة بيع واسعة في القطاع.

وتزايدت ضغوط السوق مع ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينظر إليه باعتباره أقل ميلا إلى تيسير السياسة النقدية؛ الأمر الذي أثار مخاوف من استمرار تشديد الأوضاع المالية، وهو ما يؤثر سلبا على الأصول المضاربة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها الإنتاج الصناعي والتجارة ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، إلى جانب محضر اجتماع البنك المركزي لشهر يناير، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي السياق ذاته، لم تتلق الأسواق دعما يذكر من بعض المستثمرين المؤسسين الرئيسيين، حيث أشارت شركة "ستراتيجي" إلى قدرتها على تحمل انخفاضات أكبر في الأسعار، رغم تسجيلها خسائر خلال الربع الرابع، في حين تكبدت شركة "ميتابلانيت" اليابانية خسائر تقييم كبيرة على حيازاتها من البيتكوين.