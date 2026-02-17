قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟

إسلام خالد

يتزامن اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 مع حدثين فلكيين مهمين يتصدران محركات البحث، هما رؤية هلال شهر رمضان 2026 وحدوث كسوف شمسي حلقي، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول إمكانية تأثير الكسوف على ثبوت هلال رمضان في مصر.

رؤية هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس الحلقي اليوم.. هل يؤثر على ثبوت الشهر في مصر؟

وفي هذا السياق، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الظاهرتين، مؤكدًا أن الكسوف الشمسي الحلقي لن يكون مرئيًا في مصر، ولا يؤثر مطلقًا على إجراءات تحري هلال شهر رمضان أو ثبوت بدايته.

كسوف الشمس 2026.. لماذا يحدث اليوم؟

أوضح المعهد أن الكسوف الشمسي يحدث في طور المحاق، عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران أو بالقرب منه، مع تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو بالقرب منهما، وهي اللحظة نفسها التي تمثل ميلاد القمر الجديد فلكيًا.

وأشار إلى أن توقيت مركز الكسوف يمثل لحظة ميلاد القمر الجديد، وهي مرحلة أساسية في الحسابات الفلكية لبداية الأشهر الهجرية، ومنها شهر رمضان.

وأكد أن اختلاف أنواع الكسوف الشمسي يرجع إلى تغير المسافة بين القمر والأرض، والتي تتراوح بين 363 ألف كيلومتر و405 آلاف كيلومتر، حيث يؤدي قرب القمر إلى حدوث الكسوف الكلي، بينما يؤدي بعده النسبي إلى حدوث الكسوف الحلقي، كما هو الحال في كسوف اليوم.

أين يشاهد كسوف الشمس الحلقي 2026؟

بحسب بيان المعهد، فإن كسوف الشمس 2026 لن يكون مرئيًا في مصر، بينما يشاهد ككسوف حلقي في القارة القطبية الجنوبية.

كما يمكن رؤية الكسوف ككسوف جزئي في عدد من المناطق حول العالم، تشمل جنوب أفريقيا، وموزمبيق، وأجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية، خاصة تشيلي والأرجنتين، إلى جانب مناطق واسعة من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي.

وأوضح المعهد أن عرض مسار الكسوف الحلقي يبلغ نحو 615.2 كيلومتر، وتصل مدة الكسوف في صورته الحلقية إلى دقيقتين و19.6 ثانية، بينما تستغرق الظاهرة منذ بدايتها وحتى نهايتها قرابة أربع ساعات و31 دقيقة.

وعند ذروة الكسوف، يغطي القمر نحو 96.3% من كامل قرص الشمس، ما يؤدي إلى ظهور حلقة مضيئة من ضوء الشمس تحيط بقرص القمر، وهي السمة المميزة للكسوف الحلقي، والتي تمنحه هذا الاسم.

هل يؤثر كسوف الشمس على رؤية هلال رمضان 2026؟

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن تزامن كسوف شمسي حلقي مع يوم تحري هلال رمضان أمر طبيعي من الناحية الفلكية، ولا يؤثر على ثبوت الشهر من الناحية الشرعية.

وشدد الخبراء على أن الكسوف الشمسي يحدث في لحظة الاقتران، أي ميلاد الهلال، بينما تتم عملية رؤية هلال رمضان بعد غروب الشمس، وبالتالي لا يوجد أي تعارض علمي أو تأثير مباشر بين الظاهرتين.

وأضاف المعهد أن الظواهر الفلكية، ومنها الكسوف الشمسي، تعد من الأدوات العلمية المهمة التي تساعد في التأكد من الحسابات الفلكية المتعلقة ببدايات الأشهر الهجرية، لكنها لا تغني عن الرؤية الشرعية المعتمدة رسميًا في مصر.

رؤية هلال رمضان 2026 في مصر

في الوقت نفسه، تجرى اليوم مراسم استطلاع هلال شهر رمضان من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، التي تتولى إعلان النتيجة الرسمية مساء اليوم عقب غروب الشمس.

ويترقب ملايين المصريين بيان دار الإفتاء لحسم موعد أول أيام شهر رمضان 2026، سواء بثبوت رؤية الهلال أو باعتبار اليوم التالي متممًا لشهر شعبان.

ويبقى الحدث الأهم اليوم هو الإعلان الرسمي عن نتيجة رؤية هلال رمضان 2026 في مصر، وسط تأكيدات علمية واضحة بأن كسوف الشمس الحلقي لا يؤثر على ثبوت الشهر الكريم، وأن الفيصل النهائي يظل للرؤية الشرعية والبيان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء المصرية.

