صرف المستحقات المتأخرة لمعلمي الحصة وحافز التدريس

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بسرعة حصر كافة المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، مشددا على سرعة صرفها بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير.

وعلى جانب آخر ، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس “تحيا مصر” التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعمل داخل المدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة مدرسة “تحيا مصر ٥” التابعة لإدارة المقطم التعليمية، والتي تضم نحو ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة، حيث شهد انتظام طابور الصباح، وتفقد عددًا من الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية، وانتظام الكوادر التعليمية بالمدرسة وعدم وجود أي نقص في أعداد المعلمين.

كما تابع الوزير استلام الطلاب للكتب الدراسية ومستواهم في القراءة والكتابة، فضلا عن متابعة الالتزام الكامل بتنفيذ جداول التقييمات الأسبوعية بدقة وانتظام، ورصد حضور وغياب الطلاب بشكل منضبط، موجها بتكثيف المتابعة اليومية للموجهين من قبل الإدارة التعليمية للوقوف على مستوى تطبيق البرامج العلاجية لتحسين مستوى القرائية لدى الطلاب.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه لا تهاون في متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، مشيرا إلى أن إتقانهم لهذه المهارات الأساسية يمثل أولوية قصوى في مرحلة التعليم الأساسي.

وقد تفقد الوزير أيضا مدرسة "تحيا مصر ٢" الإعدادية بنين والتى تضم عدد ١٤٢٠ طالب، ومدرسة “تحيا مصر ٣” للتعليم الأساسي، والتي تضم نحو ٤٤٧٦ طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام حضور الطلاب ومستواهم فى القراءة والكتابة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه الوزير بمواصلة الحفاظ على الدهانات في المدارس ونظافة الفصول والتطبيق الدقيق للائحة الانضباط المدرسي.

كما أكد الوزير خلال الجولة حرص الوزارة على مواصلة الجولات الميدانية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ السياسات التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التعليمية.