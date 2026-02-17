قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
أخبار البلد

صرف المستحقات المتأخرة لمعلمي الحصة وحافز التدريس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجه  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بسرعة حصر كافة المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، مشددا على سرعة صرفها بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  بسرعة صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير.

وعلى جانب آخر ، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس “تحيا مصر” التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعمل داخل المدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة مدرسة “تحيا مصر ٥” التابعة لإدارة المقطم التعليمية، والتي تضم نحو ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة، حيث شهد انتظام طابور الصباح، وتفقد عددًا من الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية، وانتظام الكوادر التعليمية بالمدرسة وعدم وجود أي نقص في أعداد المعلمين.

كما تابع الوزير استلام الطلاب للكتب الدراسية ومستواهم في القراءة والكتابة، فضلا عن متابعة الالتزام الكامل بتنفيذ جداول التقييمات الأسبوعية بدقة وانتظام، ورصد حضور وغياب الطلاب بشكل منضبط، موجها بتكثيف المتابعة اليومية للموجهين من قبل الإدارة التعليمية للوقوف على مستوى تطبيق البرامج العلاجية لتحسين مستوى القرائية لدى الطلاب.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه لا تهاون في متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، مشيرا إلى أن إتقانهم لهذه المهارات الأساسية يمثل أولوية قصوى في مرحلة التعليم الأساسي.

وقد تفقد الوزير أيضا مدرسة "تحيا مصر ٢" الإعدادية بنين والتى تضم عدد ١٤٢٠ طالب، ومدرسة “تحيا مصر ٣” للتعليم الأساسي، والتي تضم نحو ٤٤٧٦ طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام حضور الطلاب ومستواهم فى القراءة والكتابة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه  الوزير بمواصلة الحفاظ على الدهانات في المدارس ونظافة الفصول والتطبيق الدقيق للائحة الانضباط المدرسي.

كما أكد الوزير خلال الجولة حرص الوزارة على مواصلة الجولات الميدانية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ السياسات التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التعليمية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية الحصة التربية والتعليم والتعليم الفني المستحقات المتأخرة

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

