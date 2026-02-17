قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

"ممداني" يُنصِب المصريين على مدينته| القصة الكاملة لترشيح نادية شحاته في منصب مهم بنيويورك.. من هي؟

عمدة نيويورك ونادية شحاتة
عمدة نيويورك ونادية شحاتة
خاص صدى البلد

يبدو أن زهران ممداني عمدة نيويورك يسعى إلى تمكين وتنصيب ذوي الأصول المصرية في مناصب حيوية بالمدينة العملاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن نطاق صلاحياته.

فقبل قليل، اختار "ممداني" شريف سليمان لتولى منصب مدير مكتب الإدارة والميدانية فى المدينة، ومنذ أيام رشح عمدة نيويورك، شخصية مصرية تدعى نادية شحاتة لمنصب مفوضة إدارة التحقيقات في نيويورك.

محامية أمريكية من أصل مصري

وحسب ما تم الإعلان عنه، فأعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني في فبراير الحالي، عن ترشيح المحامية الأمريكية من أصل مصري نادية شحاتة وهي مدعية عامة فيدرالية أمريكية سابقة لتولي منصب مفوضة إدارة التحقيقات (DOI) في المدينة.

وحول هذا الترشيح، فسوف تتولى "شحاتة" قيادة الجهاز الرقابي المسؤول عن مكافحة الفساد، الاحتيال، وإساءة استخدام السلطة داخل الوكالات الحكومية في نيويورك.

أما عن خلفيتها المهنية، فعملت نادية شحاتة كمدعية عامة سابقة في المنطقة الشرقية لنيويورك (بروكلين) لمدة 11 عاماً، واشتهرت بقيادتها لفريق الادعاء في قضية المغني "آر كيلي" (R. Kelly).

وفي سابقة تاريخية وحال اعتماد ترشيحها، ستكون نادية أول امرأة من أصول غير بيضاء تشغل هذا المنصب الرفيع في تاريخ المدينة.

من هي نادية شحاتة

وبالنسبة للهدف من الترشيح: فكما صرح العمدة ممداني فأن اختيارها يأتي لتعزيز "ثقافة الكفاءة والشفافية والنزاهة" بعد سنوات من الفضائح التي شهدتها الإدارة السابقة، إلا أن الترشيح الآن بانتظار عملية المراجعة والتأكيد الرسمية من قبل الجهات المختصة في المدينة.

ونادية شحاتة (Nadia Shihata) هي مدعية عامة فيدرالية أمريكية سابقة من أصل مصري، برز اسمها مؤخراً في فبراير 2026 بعد ترشيحها من قبل عمدة مدينة نيويورك، لتولي منصب مفوضة إدارة التحقيقات بمدينة نيويورك (DOI Commissioner). 

أبرز ملامح مسيرتها المهنية

الخبرة الفيدرالية: عملت لمدة 11 عاماً في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY).

قضايا كبرى: اشتهرت بقيادتها لفريق الادعاء في قضية المغني الشهير آر كيلي (R. Kelly)، والتي انتهت بإدانته والحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً.

القطاع الخاص: قبل ترشيحها للمنصب الحكومي الأخير، شاركت في تأسيس شركة المحاماة Corva Law LLP.

التكريمات: أُدرجت ضمن قائمة "Super Lawyers" في نيويورك لعام 2023 تقديراً لإنجازاتها المهنية.

ماذا قال عمدة نيويورك عن مرشحته

وفى إعلان ترشيحه لها، قال ممداني إن شحاتة ستساعد في ترسيخ «ثقافة الكفاءة والشفافية والنزاهة» في نيويورك. وقد سبق لها أن حققت في قضايا الفساد والعصابات والجريمة المنظمة بصفتها مدعية عامة في المنطقة الشرقية من نيويورك، حيث قادت القضية ضد المغني آر. كيلي، الذي حُكم عليه بالسجن 30 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وأكد ممدانى أنه لن يكون هناك أي تسامح مع الإثراء غير المشروع أو الفساد في مبنى البلدية، مُشيرًا إلى فضائح الفساد التي طالت سلفه، إريك آدامز.

ووصف زهران ممداني، شحاتة بأنها "دقيقة للغاية"، وأشار إلى أنها، بصفتها أمريكية من أصل مصري، ستكون أول امرأة من أصول غير بيضاء تشغل هذا المنصب.

نادية شحاتة عمدة نيويورك زهران ممداني شريف سليمان مفوضة نيويورك

