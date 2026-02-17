إيران: الوكالة الدولية ستلعب دورا رئيسيا في أي اتفاق نووي بين طهران وواشنطن



وصفت وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات التي تجري في جنيف بين إيران والولايات المتحدة بأنها ذات طبيعة جادة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستلعب دورا رئيسيا في أي اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ، أن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى سويسرا؛ للمشاركة في مفاوضات بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، والتي من المقرر أن تنطلق بعد اليوم الثلاثاء.

وذكرت الخارجية - في بيان بثته وكالة أنباء “إرنا- نيوز” الإيرانية -: "خلال هذه الزيارة، سيعقد وزير الخارجية محادثات مع نظيريه العماني والسويسري، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهم من مسؤولي المنظمات الدولية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها".

ووصفت كلًا من إيران والولايات المتحدة، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في مسقط، بأنها "بداية جيدة"، حيث تبادل الوفدان وجهات النظر حول إطار المفاوضات والمقترحات من خلال الوسيط العماني.