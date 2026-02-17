قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
إيران.. خامنئي يهدد ترامب بهذا الأمر| تفاصيل
خامنئي لترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة لا يقوى على النهوض بعدها
إنفوجراف.. الحكومة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة

محمد على

أكدت مصادر إيرانية أن طهران وضعت شرطين محددين للمشاركة في المحادثات هما قبول مبدأ التخصيب والتركيز حصرا على القضية النووية وترك أمر السلاح والصواريخ والأمور الذي هي من صميم قوة الدولة.

كما أكد مساعد وزير خارجية إيران بأنه واهم من يعتقد أننا سنتنازل تحت الضغط.

فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن البلاد تحدت الضغوط وأن الشعب أحبط بحضوره الواعي مخطط الأعداء لتقسيم البلاد.

قبل جولة حاسمة من محادثات الملف النووي، توجه الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى جنيف، حيث يتواجد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي منذ أمس الاثنين.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تتوقع قدوم إيران إلى المفاوضات اليوم الثلاثاء بتنازلات ملموسة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

الرئيس الأمريكي سيشارك "بصورة غير مباشرة" 

 

فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على متن طائرة الرئاسة أنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين الولايات المتحدة و إيران بشأن برنامجها النووي، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة.. ستكون بالغة الأهمية".

وعندما سُئل عن فرص التوصل إلى اتفاق، قال الرئيس الأمريكي إن إيران تسعى منذ فترة طويلة إلى اتخاذ موقف متشدد في المفاوضات، لكنها تعلّمت عواقب هذا النهج الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية.

كما أشار إلى أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "لا أعتقد أنهم يريدون تحمل عواقب عدم إبرام اتفاق". 

وأعرب عن أمله بأن يتصرفوا بعقلانية أكبر.

يأتي هذا فيما كشف مسؤولون أمريكيون قبل أيام لرويترز أن الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية مطولة إذا لم تنجح المحادثات.

تخصيب اليورانيوم

وقبل الهجمات الأمريكية في يونيو الماضي، كانت المحادثات النووية قد تعثرت بسبب مطالبة واشنطن لطهران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة مسارا قد يقود إلى امتلاك إيران سلاحا نوويا.

فيما طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجانب الإيراني منذ أشهر بالإفصاح عن مصير مخزون يبلغ 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية والسماح بالاستئناف الكامل لعمليات التفتيش بما يشمل 3 مواقع رئيسية تعرضت للقصف في يونيو وهي نطنز وفوردو وأصفهان.

من جهتها، هددت طهران مرارا بإغلاق مضيق هرمز ردا على أي هجوم، وهو ما سيؤدي إلى تعطيل خُمس تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار النفط الخام بصورة حادة.

وأجرت إيران مناورة عسكرية أمس الاثنين في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي بالغ الأهمية وطريق حيوي لتصدير النفط.

عقبات محتملة

لكن وسط كل تلك التهديدات المتبادلة، تواجه المفاوضات عقبات محتملة كبيرة. إذ تسعى واشنطن إلى توسيع نطاق المحادثات ليشمل قضايا غير نووية، مثل مخزون إيران من الصواريخ.

في حين أكدت طهران أنها تعتزم فقط بحث القيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، وأنها لن تقبل بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وأن مسألة قدراتها الصاروخية غير مطروحة للنقاش.

بينما ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة إلى المجر أن التوصل إلى اتفاق مع طهران سيكون صعبا. 

وقال "أعتقد أن هناك فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق عبر الطرق الدبلوماسية... لكنني لا أريد أن أبالغ في ذلك أيضا.. سيكون الأمر صعبا. من الصعب للغاية على الجميع إبرام اتفاقات مع إيران، لأننا نتعامل مع رجال دين  يتخذون القرارات بشكل أيديولوجي وليس بشكل جيوسياسي".

رافاييل جروسي

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين، برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران.

والتقى عراقجي بجروسي، وقال إنه سيلتقي أيضا بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تستضيف بلاده المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف، الثلاثاء.

وكتب عراقجي على منصة إكس: "أنا في جنيف بأفكار حقيقية لتحقيق اتفاق عادل ومتوازن. وما ليس على الطاولة: الخضوع أمام التهديدات".

وفي الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، أجرت إيران، الإثنين، تدريبا بحريا آخر، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وأفاد بأن التدريب سيختبر قدرات إيران الاستخباراتية والتشغيلية في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان.

