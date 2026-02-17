قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي يؤكد أهمية استخدام العلوم والتكنولوجيا لتحقيق المصلحة العامة

أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم، الثلاثاء، أهمية استخدام العلوم والتكنولوجيا لتحقيق المصلحة العامة، وذلك مع دخول قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي" التي تستضيفها نيودلهي يومها الثاني.

وقال مودي - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية - إن الذكاء واتخاذ القرارات بشكل عقلاني يجعل العلوم والتكنولوجيا مفيدة للجماهير، مشيرا إلى أن قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي" تهدف إلى معرفة كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق المصلحة العامة، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وكان مودي أكد في وقت سابق أن استضافة الهند لقمة "تأثير الذكاء الاصطناعي" تعد دليلا إضافيا على التقدم السريع الذي تحرزه بلاده في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف مودي أن القمة التي تهدف إلى إعلان خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي والتعاون العالمي بشأنه تظهر أيضا قدرات الشباب الهندي.

ويرى منظمو هذه القمة أن مودي سيسعى إلى تعزيز الشراكات العالمية وتحديد ريادة الهند في عقد الذكاء الاصطناعي المقبل، وذلك خلال محادثات مع شخصيات بارزة مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتعد هذه القمة هي التجمع السنوي الرابع الذي يتناول المشاكل والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اجتماعات دولية سابقة عقدت في باريس وسول ومركز "بليتشلي" البريطاني لفك الشفرات في زمن الحرب.

وتشهد القمة تنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى لتحديد التوجهات العالمية لحوكمة قطاع الذكاء الاصطناعي، يشارك فيها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار ووفود من الخبراء والمتخصصين يمثلون أكثر من 100 دولة لمناقشة الأولويات الاستراتيجية المستقبلية للذكاء الاصطناعي وبحث فرص تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تطوير حلول ذكاء اصطناعي تخدم مسارات التنمية المستدامة.

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

