رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب

حرص النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على توجيه كلمة سياسية فى أول كلمة له بمجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.



وقال عبد الجواد: سنسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لزيادة مساحة التوافق والمشاركة وتبادل الرؤى والنقاش مع كافة النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية.

وأضاف: سنسعى في حزب "مستقبل وطن" إلى التوافق وليس إلى فرض الرأي، كما سنعمل على أن نقدم خطاباً سياسياً متوازناً بدون ديباجات مطولة أو كلمات رنانة تستهدف أي فجوة سياسية.

وتابع عبد الجواد: سنسعى سوياً مع كافة زملائنا من النواب لتحقيق التوازن ما بين رضا الشارع والمواطن المصري وتنفيذ رؤية الدولة المصرية نحو التنمية.

وأضاف: كحزب "مستقبل وطن"، سنقف مع الحكومة وندعمها إذا أصابت وسنوفر لها بيئة تشريعية ممهدة لتنفيذ أي قوانين تخدم رؤية الدولة نحو التنمية، متابعا، وفى نفس الوقت سنختلف معها ونمارس كافة أدواتنا الرقابية إذا عملت هذه الحكومة منفصلة عن الشارع المصري وبعيدة عن التكليفات الواردة لها من القيادة السياسية.