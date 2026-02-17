وزيرة التضامن تلتقي أعضاء مجلس النواب لمتابعة طلبات المواطنين وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة | صور

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على الإطلاع على طلبات النواب والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائر النواب، في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة.

وشهد اللقاء استعراض أبرز الطلبات المقدمة من السادة النواب للوزارة، منها ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ما يتعلق بحصول عدد من الأسر الأولي بالرعاية على مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، كما تم التطرق إلى مناقشة جهود إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج ومشروعات الوزارة الأخرى.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتشريف النواب والتواجد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على حرصها على المشاركة في مثل هذه اللقاءات بصفة مستمرة، كما وجهت المسئولين في الوزارة بسرعة الرد على طلبات السادة النواب الخاصة بالمواطنين، بشفافية تامة.

ومن جانبهم حرص النواب على توجيه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقاءهم والإطلاع على طلباتهم وتوجيه المسئولين بالوزارة على العمل على سرعة بحث تلك الطلبات وتذليل أية مشاكل تواجه المواطنين.