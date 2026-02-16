نائبا رئيس جامعة الزقازيق يشهدان احتفالية «ودائع الخير» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، والدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع اليوم الإثنين الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٦م، احتفالية «ودائع الخير» بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.

جاءت الاحتفالية في إطار تنظيم يوم ترفيهي لإدخال السرور على أطفال معامل مركز الاستشارات والتدريب بكلية علوم ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع مؤسسة ودائع الخير لتنمية المجتمع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، في تجسيدٍ لروح الشراكة المجتمعية وتعزيزًا لقيم الدعم والرعاية المتكاملة.

وشهدت الفعالية حضور اللواء أ.ح. مهندس جمال الطحان، والدكتور حسام عوض عميد الكلية، والدكتورة دعاء خطاب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا مصطفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و​الدكتور حسن مسلم مدير مركز الاستشارات والتدريب.

كما شارك في الاحتفالية الدكتورة جيهان الشوربجي أمين الصندوق ومسئول التواصل بمؤسسة ودائع الخير، والمهندس الحسيني خليل رئيس مجلس أمناء مؤسسة كايزن للتدريب والتنمية، و المهندسه اسماء سالم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ودائع الخير لتنمية المجتمع، والمهندس ايهاب محمد بيومي المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث تم تقديم عدد من الألعاب والهدايا للأطفال، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي انعكست على الأطفال وأسرهم.

أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن جامعة الزقازيق تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الإعاقة، وتسعى إلى دمجهم الكامل في المجتمع من خلال تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعكس التزام الجامعة بدورها الإنساني إلى جانب دورها التعليمي والبحثي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان النحاس أن الاحتفالية تأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، مؤكدة استمرار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة الفئات الأكثر احتياجا.

وعلى هامش الفعالية، تفقدت الدكتورة حنان النحاس (المعامل المتخصصة، وساحة الألعاب، ومنطقة الانتظار المخصصة لأسر الأطفال)، حيث اطمأنت على مستوى الخدمات المقدمة، مُشيدةً بجهود القائمين بالكلية على توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وذويهم.