قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب حفل فى كافية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائبا رئيس جامعة الزقازيق يشهدان احتفالية «ودائع الخير» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، والدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع اليوم الإثنين الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٦م، احتفالية «ودائع الخير» بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.

جاءت الاحتفالية في إطار تنظيم يوم ترفيهي لإدخال السرور على أطفال معامل مركز الاستشارات والتدريب بكلية علوم ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع مؤسسة ودائع الخير لتنمية المجتمع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، في تجسيدٍ لروح الشراكة المجتمعية وتعزيزًا لقيم الدعم والرعاية المتكاملة.

وشهدت الفعالية حضور اللواء أ.ح. مهندس جمال الطحان، والدكتور حسام عوض عميد الكلية، والدكتورة دعاء خطاب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا مصطفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و​الدكتور حسن مسلم مدير مركز الاستشارات والتدريب.

كما شارك في الاحتفالية الدكتورة جيهان الشوربجي أمين الصندوق ومسئول التواصل بمؤسسة ودائع الخير، والمهندس الحسيني خليل رئيس مجلس أمناء مؤسسة كايزن للتدريب والتنمية، و المهندسه اسماء سالم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ودائع الخير لتنمية المجتمع، والمهندس ايهاب محمد بيومي المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث تم تقديم عدد من الألعاب والهدايا للأطفال، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي انعكست على الأطفال وأسرهم.

أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن جامعة الزقازيق تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الإعاقة، وتسعى إلى دمجهم الكامل في المجتمع من خلال تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعكس التزام الجامعة بدورها الإنساني إلى جانب دورها التعليمي والبحثي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان النحاس أن الاحتفالية تأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، مؤكدة استمرار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة الفئات الأكثر احتياجا.

وعلى هامش الفعالية، تفقدت الدكتورة حنان النحاس (المعامل المتخصصة، وساحة الألعاب، ومنطقة الانتظار المخصصة لأسر الأطفال)، حيث اطمأنت على مستوى الخدمات المقدمة، مُشيدةً بجهود القائمين بالكلية على توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وذويهم.

جامعة الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق الدراسات العليا رئيس الجامعة لشئون البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

ترشيحاتنا

رؤية الهلال

موعد رمضان 2026.. اعرف القنوات الناقلة والجهة الوحيدة لإعلان الرؤية

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء الثابتة عن النبي.. أدعية تحميك من كل مكروه

وزارة الأوقاف

إفاد 90 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان في 22 دولة لنشر الوسطية

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد