مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف حقيقة الإعتداء على سيدة وسرقة محتويات منزلها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على منزلها وتحطيم محتوياته وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخله والتعدى بالضرب على أسرتها بالشرقية .



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (6 أشخاص "من بينهم الظاهرة بمقطع الفيديو ، 3 منهم مصابين بأماكن متفرقة بالجسم") ، طرف ثان (12 شخص "بينهم 5 مصابين بأماكن متفرقة بالجسم) وذلك لخلافات الجيرة ، وأمكن ضبط الطرفين عدا 6 أشخاص منهم .

وبمواجهة الطرف الثانى نفوا إرتكابهم واقعة السرقة ، وضبط بحوزتهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق.