القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
اتفاق مصري - ياباني مع الصحة العالمية لإطلاق مشروع للخدمات الطبية الطارئة
محمد معيط: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري والإيرادات تفوقت على المصروفات منذ 2018
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
الديب أبوعلي

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، احتفالا بمناسبة اليوم العربي للاستدامة، وذلك بمقر الأمانة العامة، وذلك تحت شعار "مسار التنمية المستدامة: عقد من الإنجازات".

وشهد الاحتفال تكريمًا خاصًا للوزير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقديرًا لقيادته ودوره الداعم للجهود العربية في مجالات التنمية المستدامة، وحرصه الدائم على تعزيز الشراكات الفاعلة بين جميع أصحاب المصلحة، وإطلاق المبادرات النوعية وصولًا إلى الرؤية العربية 2045.

كما شهد الاحتفال تكريم عدد من أبرز الشخصيات العربية العاملة في مجال التنمية المستدامة، على رأسهم الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتور سالم بن ركاض لعامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان.

كما شمل التكريم اسم المرحوم كريم بدر الدين، رئيس اللجنة التنظيمية بمنصة الشباب العربي للتنمية، والإعلامي الشاب السيد محمد جمال، المتحدث الرسمي للمنصة والقائم بأعمال الأمين العام لها.

فيما تسلم المهندس طلال الرشيد، رئيس جمعية أصدقاء البيئة السعودية، تكريمًا خاصًا تقديرًا لجهود الجمعية في المجالات البيئية بالمملكة العربية السعودية.

وشتمل برنامج الاحتفالية جلسة حوارية بعنوان: "إسهامات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية"، لمناقشة دور المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والأهلية.

