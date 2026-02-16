من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟

تولى اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت منصب نائب محافظ القاهرة، ليضاف إلى سجل قياداته الطويلة في الإدارة المحلية في مختلف محافظات مصر.

ويعد الشافعي من القيادات التنفيذية البارزة، التي تمتلك خبرة واسعة في التخطيط والتنفيذ الإداري.

وشغل الشافعي عدة مناصب قيادية بارزة، منها رئاسة مراكز ومدن بمحافظات أسيوط، الإسماعيلية، والشرقية، بالإضافة إلى عمله كسكرتير عام مساعد محافظة بورسعيد، قبل أن يتولى منصبه الأخير سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.

ويحمل اللواء الشافعي شهادة بكالوريوس العلوم العسكرية، إضافة إلى دبلوم إدارة أعمال، كما تلقى العديد من الدورات القيادية والتنموية في مجال الإدارة المحلية والتنمية المستدامة، ما أهله للقيام بمهامه بكفاءة عالية في دعم تطوير العمل الإداري بالقاهرة.



