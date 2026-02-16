قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

محمد صلاح

وظهر محمد صلاح في الصور من داخل الأنفيلد من مباراته الأخيرة مع ليفربول .

وكشفت شبكة GiveMeSport البريطانية عن قائمة مميزة لأكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى على مستوى الأندية في القرن الحادي والعشرين في تصنيف يسلط الضوء على قيمة القدم الذهبية ودورها الحاسم داخل المستطيل الأخضر.

محمد صلاح ينافس ميسي بين عمالقة القدم اليسرى

على مدار الـ26 عامًا الماضية برز عدد من النجوم الذين حوّلوا أقدامهم اليسرى إلى سلاح تهديفي فتاك فيما شهدت القائمة مفارقة لافتة بوجود لاعب واحد يُجيد اللعب بالقدم اليمنى في الأساس وهو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي على صدارة القائمة بفارق كبير بعدما أحرز 647 هدفا بقدمه اليسرى خلال 941 مباراة مؤكدا أن قدمه الساحرة كانت ولا تزال أحد أعظم الأسلحة الهجومية في تاريخ كرة القدم.

وجاء البرازيلي هالك في المركز الثاني برصيد 263 هدفا بالقدم اليسرى من 867 مباراة مستفيدا من قوته البدنية وتسديداته الصاروخية بعيدة المدى.

واحتل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، المركز الثالث بعدما سجل 232 هدفا بقدمه اليسرى خلال 678 مباراة ليصبح ثالث لاعب في القائمة يتجاوز حاجز الـ200 هدف في إنجاز يعكس ثبات مستواه وتأثيره الكبير أمام المرمى.

ولم يكن تألق صلاح مفاجئا لمتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تحولت قدمه اليسرى إلى علامة مسجلة داخل ملعب “أنفيلد".

 ورغم بدايته غير الموفقة مع تشيلسي عقب انتقاله من بازل عام 2014، فإن تجربته في إيطاليا مع فيورنتينا وروما أعادت إليه بريقه سريعا قبل أن ينطلق بقوة مع ليفربول محققا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب أرقام تهديفية استثنائية.

وحل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الخامس بعدما أحرز 193 هدفا بقدمه اليسرى خلال 365 مباراة في رقم يعكس فاعليته التهديفية اللافتة رغم قصر مسيرته نسبيا.

أما رونالدو فجاء في المركز التاسع بـ147 هدفًا بالقدم اليسرى من أصل 1082 مباراة ليبرهن على قدرته الاستثنائية على التسجيل بكلتا القدمين رغم اعتماده الأساسي على القدم اليمنى.

وتعكس هذه القائمة كيف يمكن للقدم اليسرى أن تتحول من مجرد أداة لعب إلى علامة فارقة تصنع المجد وتخلد أسماء أصحابها في سجلات التاريخ.

محمد صلاح ليفربول الاهلي

