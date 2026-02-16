إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

كشف الإعلامي أمير هشام ، مفاجأة بشأن عقد المدرب ييس توروب مع القلعة الحمراء.

الاهلي

وكتب أمير هشام ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "معلومة.. يحق للنادي الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم الأول دون تحمل أي شروط جزائية ، وذلك وفقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين".

وعلق الإعلامي أمير هشام على تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، سلبيًّا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي لازم من دلوقتي يحضّر مدرب للموسم الجديد ولو قبل كدة كمان يكون أفضل ، ولو معرفتش تجيب حد عدل يبقى حسام البدري وريح دماغك في رأيي.

وتابع: “تصرفات بعض الجماهير النهاردة غير مقبولة وممكن تخسّر الأهلي جماهيره في ربع النهائي، بلعمري مينفعش يقعد لأي حد في مركزه، بن رمضان ابتدى يجيب مستواه بشكل ملحوظ، عودة إمام مكسب فني للفريق، استمرار جراديشار كان افضل من مهاجم جايبه اعارة ومش واثق فيه”.

بهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.

