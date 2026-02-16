قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام ، مفاجأة بشأن عقد المدرب ييس توروب مع القلعة الحمراء.

وكتب أمير هشام ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "معلومة.. يحق للنادي الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم الأول دون تحمل أي شروط جزائية ، وذلك وفقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين".

وعلق الإعلامي أمير هشام على تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، سلبيًّا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي لازم من دلوقتي يحضّر مدرب للموسم الجديد ولو قبل كدة كمان يكون أفضل ، ولو معرفتش تجيب حد عدل يبقى حسام البدري وريح دماغك في رأيي.

وتابع: “تصرفات بعض الجماهير النهاردة غير مقبولة وممكن تخسّر الأهلي جماهيره في ربع النهائي، بلعمري مينفعش يقعد لأي حد في مركزه، بن رمضان ابتدى يجيب مستواه بشكل ملحوظ، عودة إمام مكسب فني للفريق، استمرار جراديشار كان افضل من مهاجم جايبه اعارة ومش واثق فيه”.

بهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثاني بـ9 نقاط، ثم يانج أفريكانز في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم يحتل شبيبة القبائل المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

علي كلاي

أحمد العوضي: علي كلاي يناسب جميع أفراد الأسرة

سمير وحيد

في ذكراه.. أبرز المحطات الفنية لـ سمير وحيد| ابنه فنان شهير

نورهان

نورهان تطلب الدعاء بعد تعرضها لأزمة صحية وتستذكر والدتها الراحلة

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

