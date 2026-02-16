جهود مكافحة السعار.. "الزراعة" تعلن تحصين وتعقيم أكثر من 11 ألف كلب منذ يناير

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع بالمحافظات المختلفة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، ودعم منظومة الصحة العامة، وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم تحصينه وتعقيمه من كلاب الشوارع منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن، قد بلغ نحو 11642 كلب، شملت تحصين 10,282 كلب، وتعقيم 1,360 كلب، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة للسيطرة على مرض السعار، باعتباره أحد أخطر الأمراض المشتركة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الفرق البيطرية الميدانية تواصل تنفيذ أعمال التحصين والتعقيم وفقًا للضوابط والمعايير العلمية المعتمدة، وبما يضمن سلامة المواطنين، والسيطرة على المرض، والحد من مخاطره، وتحقيق إدارة مستدامة لأعداد كلاب الشوارع بأسلوب إنساني وآمن.

وأضاف أن فرق الإرشاد البيطري تمثل أحد المحاور الرئيسية في نجاح هذه الحملات، من خلال تنفيذ برامج توعوية منظمة تستهدف رفع وعي المواطنين بمخاطر مرض السعار، وسبل الوقاية منه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتعامل مع كلاب الشوارع، وتعزيز ثقافة التعامل الآمن والإنساني معها، بما يسهم في تقليل فرص الاحتكاك الخطِر، وخفض معدلات الإصابة، ودعم جهود الوقاية قبل حدوث المرض.

وأشار إلى أن فرق الإرشاد البيطري، قد نفذت منذ شهر يناير وحتى الآن، 779 ندوة إرشادية بعدد من المحافظات، تناولت موضوعات الرفق بالحيوان، وأهمية تحصين وتعقيم كلاب الشوارع، والتوعية بمخاطر مرض السعار وطرق الوقاية منه، وذلك في إطار دعم السلوك المجتمعي الإيجابي وتعزيز مسؤولية المواطنين في التعامل الآمن مع الحيوانات.

وأكدت وزارة الزراعة أن استمرار هذه الحملات يأتي في إطار دعم وتفعيل منظومة «الصحة الواحدة»، التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج القومية الهادفة للوقاية والسيطرة على الأمراض.

وناشدت الوزارة المواطنين التعاون مع الفرق البيطرية الميدانية، والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو طلب الدعم البيطري.