اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
أخبار البلد

جهود مكافحة السعار.. "الزراعة" تعلن تحصين وتعقيم أكثر من 11 ألف كلب منذ يناير

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع بالمحافظات المختلفة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، ودعم منظومة الصحة العامة، وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم تحصينه وتعقيمه من كلاب الشوارع منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن، قد بلغ نحو 11642 كلب، شملت تحصين 10,282 كلب، وتعقيم 1,360 كلب، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور حامد  الأقنص، رئيس  الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة للسيطرة على مرض السعار، باعتباره أحد أخطر الأمراض المشتركة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الفرق البيطرية الميدانية تواصل تنفيذ أعمال التحصين والتعقيم وفقًا للضوابط والمعايير العلمية المعتمدة، وبما يضمن سلامة المواطنين، والسيطرة على المرض، والحد من مخاطره، وتحقيق إدارة مستدامة لأعداد كلاب الشوارع بأسلوب إنساني وآمن.

وأضاف أن فرق الإرشاد البيطري تمثل أحد المحاور الرئيسية في نجاح هذه الحملات، من خلال تنفيذ برامج توعوية منظمة تستهدف رفع وعي المواطنين بمخاطر مرض السعار، وسبل الوقاية منه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتعامل مع كلاب الشوارع، وتعزيز ثقافة التعامل الآمن والإنساني معها، بما يسهم في تقليل فرص الاحتكاك الخطِر، وخفض معدلات الإصابة، ودعم جهود الوقاية قبل حدوث المرض.

وأشار إلى أن فرق الإرشاد البيطري،  قد نفذت منذ شهر يناير وحتى الآن،  779 ندوة إرشادية بعدد من المحافظات، تناولت موضوعات الرفق بالحيوان، وأهمية تحصين وتعقيم كلاب الشوارع، والتوعية بمخاطر مرض السعار وطرق الوقاية منه، وذلك في إطار دعم السلوك المجتمعي الإيجابي وتعزيز مسؤولية المواطنين في التعامل الآمن مع الحيوانات.

وأكدت وزارة الزراعة أن استمرار هذه الحملات يأتي في إطار دعم وتفعيل منظومة «الصحة الواحدة»، التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج القومية الهادفة للوقاية والسيطرة على الأمراض.

وناشدت الوزارة المواطنين التعاون مع الفرق البيطرية الميدانية، والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو طلب الدعم البيطري.

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

حزب المحافظين

قبل إجراء المؤتمر العام يوم 5 مارس.. 3 مرشحين يخوضون انتخابات رئاسة حزب المحافظين حتى الآن

مجلس النواب

حقوق إنسان النواب تناقش محاور وتوجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية 2026–2030

وليد خطاب، عضو مجلس النواب

برلماني: قرارات الحكومة الأخيرة تعكس أولوية المواطن في السياسات الاقتصادية

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

