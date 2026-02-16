برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين

أشاد المهندس أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة عين شمس، وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك وما يليه من عيد الفطر.

وأكد مرزوق، أن توجيهات القيادة السياسية بصرف رواتب العاملين بالدولة لشهري فبراير ومارس مبكرًا قبل رمضان والعيد، تعكس بوضوح مدى حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي، وتوفير السيولة اللازمة للأسر المصرية في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تتضمن إجراءات مالية مباشرة تُقدَّر بمليارات الجنيهات، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يشمل زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.

وشدد المهندس أشرف مرزوق، على أن هذه القرارات تؤكد أن المواطن المصري يأتي في صدارة أولويات القيادة السياسية والحكومة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في اتخاذ خطوات استباقية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أشرف مرزوق، أهمية قرار الحكومة بتخصيص زيادة قدرها 400 جنيه على بطاقات التموين لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، ومستفيدو برنامج تكافل وكرامة، وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة، وأبناء الشهداء، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يستهدف نحو 10 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مرزوق أن صرف هذه الزيادة لمدة شهرين، بإجمالي تكلفة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه، يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الضغوط المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع زيادة متطلبات الإنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا وملموسًا يصل إلى مستحقيه دون أعباء إضافية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن ما تشهده الدولة من سياسات داعمة للمواطن يعكس رؤية واضحة لبناء مجتمع متماسك، يقوم على العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.