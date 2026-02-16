المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنهم سيشاركون في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن الرئيس الروماني نيكولاي دن، أنه سيشارك في الاجتماع الافتتاحي لـ "مجلس السلام الدولي" المقرر عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، وذلك تلبية لدعوة وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صباح أمس الأحد، أكد دن، أن دعوته لحضور الاجتماع تمثل “فرصة لتعزيز التعاون الدولي من أجل التسوية السلمية للصراعات الإقليمية والدولية”، مشيرًا إلى أن رومانيا ستمثل في هذا اللقاء بصفة مراقب.

وقال الرئيس الروماني: إن رومانيا تؤمن بأهمية الحوار والدبلوماسية كطرق أساسية لتحقيق الاستقرار العالمي، ونحن على استعداد لدعم أي مبادرات تسهم في إحلال السلام وإعادة البناء، وخاصة في المناطق المتضررة مثل قطاع غزة."

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الرئاسة الرومانية، يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة “آليات متقدمة لتعزيز وقف إطلاق النار في النزاعات وطرق دعم التنمية الإنسانية بعد الصراعات”.