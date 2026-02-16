في الرابعة عصرا.. محمد رمضان يكشف مفاجأة جديدة لجمهوره

أعلن الفنان محمد رمضان عن مفاجأة جديدة لجمهوره اليوم، عبر حسابه على X، داعيًا الجميع لمتابعة قناته الرسمية على يوتيوب الساعة الرابعة عصرًا.

وكتب رمضان: "بإذن الله، حاجة هتفرح جمهوري النهاردة الساعة ٤ العصر على قناتي الرسمية على يوتيوب… يا ترى إيه؟ ثقة في الله نجاح".

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب على جميع المنصات.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح”.

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.