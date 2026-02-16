قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ قراراً جديداً بشأن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.


وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: في خطوة جديدة لاحتواء الأوضاع داخل الفريق، استقر مسؤولو النادي الأهلي على منح ملف لاعب الوسط إمام عاشور قدرًا أكبر من المرونة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على استقرار اللاعب وتركيزه.

وأضاف :  مجلس إدارة النادي الأهلي سمح للاعب بالظهور في بعض البرامج الإعلامية، إلى جانب إبرام عدد من العقود الإعلانية، وذلك بالتنسيق مع شركة الكرة خلال المرحلة القادمة.

وتابع : تأتي هذه التحركات في إطار سعي الأهلي لتعويض إمام عاشور ماديًا، وترضيته بشكل كبير ، خاصةً بعد شكواه المتكررة من انخفاض قيمة عقده مقارنًة ببعض نجوم الفريق، وتحديدًا محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.


واختتم : يرغب مسؤولو الأهلي في احتواء أزمة اللاعب والحفاظ على استقراره داخل الفريق، لا سيما أن غيابه في بعض الفترات الماضية كان له تأثير واضح على نتائج وأداء الفريق.

الأهلي النادي الأهلي إمام عاشور الإعلامي محمد فاروق تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

ترشيحاتنا

حسام عبد الغفار

الصحة توجه رسالة لمرضى السكر خلال رمضان

العرقسوس

تحذيرات من الإفراط في تناول العرقسوس خلال رمضان.. يؤثر على الكلى.. فيديو

الدكتور بهاء الدين ناجي

التمر والشوربة الخفيفة.. سر الهضم المريح والإفطار الصحي في رمضان.. فيديو

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد