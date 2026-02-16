تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ قراراً جديداً بشأن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.



وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: في خطوة جديدة لاحتواء الأوضاع داخل الفريق، استقر مسؤولو النادي الأهلي على منح ملف لاعب الوسط إمام عاشور قدرًا أكبر من المرونة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على استقرار اللاعب وتركيزه.

وأضاف : مجلس إدارة النادي الأهلي سمح للاعب بالظهور في بعض البرامج الإعلامية، إلى جانب إبرام عدد من العقود الإعلانية، وذلك بالتنسيق مع شركة الكرة خلال المرحلة القادمة.

وتابع : تأتي هذه التحركات في إطار سعي الأهلي لتعويض إمام عاشور ماديًا، وترضيته بشكل كبير ، خاصةً بعد شكواه المتكررة من انخفاض قيمة عقده مقارنًة ببعض نجوم الفريق، وتحديدًا محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.



واختتم : يرغب مسؤولو الأهلي في احتواء أزمة اللاعب والحفاظ على استقراره داخل الفريق، لا سيما أن غيابه في بعض الفترات الماضية كان له تأثير واضح على نتائج وأداء الفريق.