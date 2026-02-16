قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
فرق من الهلال الأحمر المصري تتمركز عند معبر رفح لتيسير حركة الفلسطينيين
استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة حنين جنوبي لبنان
حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. 40 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمود أبو الدهب: أداء الأهلي غير مطمئن.. ممكن يطلع من غير أي بطولة

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على مباراة الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي بدون أهداف على ستاد القاهرة الدولي ليرفع الأحمر رصيده إلى النقطة العاشرة ويتأهل كمتصدر للمجموعة الثانية ويليه الجيش الملكي برصيد 9 نقاط ليتأهلان سوياّ إلى الدور ربع النهائي.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :


أداء الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي لم يكن مقنعاً تماماً ، وليس اليوم فقط ، بل أن الأداء في المباريات الأخيرة غير مطمئن بالمرة ، ولا توجد خطورة هجومية للفريق ، كما أن الفريق تعادل في 4 مباريات من أصل آخر 5 لقاءات ، وهذا مؤشر غير جيد ، وفي حالة استمرار سوء الأداء بهذا الشكل خلال الفترة المقبلة فإن الأحمر مهدد بعدم الحصول على أي بطولة هذا الموسم.

محمود أبو الدهب الأهلي الجيش الملكي المغربي دوري أبطال إفريقيا

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

