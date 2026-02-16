محمود أبو الدهب: أداء الأهلي غير مطمئن.. ممكن يطلع من غير أي بطولة

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على مباراة الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي بدون أهداف على ستاد القاهرة الدولي ليرفع الأحمر رصيده إلى النقطة العاشرة ويتأهل كمتصدر للمجموعة الثانية ويليه الجيش الملكي برصيد 9 نقاط ليتأهلان سوياّ إلى الدور ربع النهائي.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :



أداء الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي لم يكن مقنعاً تماماً ، وليس اليوم فقط ، بل أن الأداء في المباريات الأخيرة غير مطمئن بالمرة ، ولا توجد خطورة هجومية للفريق ، كما أن الفريق تعادل في 4 مباريات من أصل آخر 5 لقاءات ، وهذا مؤشر غير جيد ، وفي حالة استمرار سوء الأداء بهذا الشكل خلال الفترة المقبلة فإن الأحمر مهدد بعدم الحصول على أي بطولة هذا الموسم.