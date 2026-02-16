قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
رياضة

صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

إسراء أشرف

تُسحب في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين قرعة الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بمشاركة أبرز الأندية المتأهلة، وفي مقدمتها ليفربول ومانشستر سيتي، اللذان يضمان بين صفوفهما الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش.

وكان ليفربول قد حجز مقعده في هذا الدور بعد فوزه المستحق على برايتون بثلاثية نظيفة في ملعب «آنفيلد»، في مباراة تألق خلالها صلاح بتسجيل هدف وصناعة آخر، مؤكدًا حضوره الحاسم في مشوار فريقه بالبطولة.

وعلى الجانب الآخر، أسهم مرموش في انتصار مانشستر سيتي على سالفورد بثنائية على ملعب «الاتحاد»، ليواصل الفريق السماوي حملة الدفاع عن حظوظه في المنافسة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور الخامس يومي 7 و8 مارس المقبل، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، وسط ترقب كبير لمعرفة المواجهات المرتقبة في المرحلة المقبلة.

وتتفاوت الجوائز المالية في كأس الاتحاد الإنجليزي بحسب الأدوار، إذ يحصل الفائز في الدور الأول على 45 ألف جنيه إسترليني مقابل 15 ألفًا للخاسر، قبل أن ترتفع العوائد تدريجيًا مع التقدم في المسابقة.

ومع ذلك، لا تُمنح مكافآت مالية للفرق التي تودع المنافسات بدءًا من الدور الرابع وحتى ربع النهائي.

أما بطل المسابقة، فيحصد مكافأة مالية تصل إلى مليوني جنيه إسترليني، فيما ينال الوصيف مليون جنيه.

وبذلك قد تتجاوز إجمالي عوائد الفريق المتوج باللقب أربعة ملايين جنيه إسترليني إذا بدأ مشواره من الأدوار الأولى، بينما يصل الحد الأقصى لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي تنطلق من الدور الثالث إلى نحو 3.9 مليون جنيه إسترليني.

وتحمل القرعة المرتقبة أهمية كبيرة، ليس فقط لتحديد مسار المنافسة، بل أيضًا لما تمثله البطولة من قيمة تاريخية ورياضية تعزز مكانتها كأعرق المسابقات في إنجلترا.

قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي محمد صلاح عمر مرموش ليفربول مانشستر سيتي

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

