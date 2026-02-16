40 ألف ميجاوات في ذروة الصيف.. الكهرباء تكشف خطة الطوارئ والتحول نحو الطاقة النظيفة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء والطاقة يحظي بدعم وإهتمام من قبل الدولة فى إطار خطة الدولة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى انه أساس لخطة التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والتنمية الشاملة التي يجري تنفيذها فى مختلف ربوع البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان هناك خطة عاجلة لدعم وتطوير الشبكة، ونجحت هذه الخطة على مدار العام الماضي فى تقوية ودعم الشبكة وقدرتها على إستيعاب زيادة الأحمال غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الصيف الماضي، وبلغت ما يقرب من 40 ألف ميجا وات.

وتابع: “ Hستمرت الوزارة فى عملها وكان هناك متابعة وجولات ميدانية وفحص للمنظومة الكهربائية على مستوي الجمهورية، وكان هناك فرق دعم فني وخطة عمل مستمرة طوال الشهور الماضية فى إطار التحول الطاقي والإعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى”.