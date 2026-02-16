قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
توك شو

تصعيد ملحوظ.. قصف إسرائيلي مكثف يستهدف المناطق الصفراء بقطاع غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النيران والقصف المدفعي باتجاه المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة، والتي تمثل نحو 58% من مساحته، وسط تصعيد ملحوظ في وتيرة الاستهداف.

وأوضح جبر ، خلال رسالة على الهواء، أن عدداً من المواطنين أُصيبوا بجراح متفاوتة جراء إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع عمليات نسف تستهدف مربعات سكنية في تلك المناطق. كما تتعرض الأطراف الشرقية للمنطقة الوسطى، لاسيما محيط دير البلح، لقصف مدفعي متكرر.

وأضاف أن مخيم البريج شمال شرقي المحافظة الوسطى يشهد إطلاق نار كثيف، فيما تكثف الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفها للمناطق الساحلية غرب مدينة غزة وخان يونس ورفح، ما يفاقم من حالة التوتر الميداني.

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

جامعة الأهلية القاهرة

جامعة القاهرة الأهلية تُدشّن مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المحافظين الجدد ويتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن

وزير العمل خلال لقاءه قيادات اتحاد العمال

رداد: جاهزون للانتخابات العمالية.. وتعزيز الوعي النقابي ضرورة

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

