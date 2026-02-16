قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
اتفاق مصري - ياباني مع الصحة العالمية لإطلاق مشروع للخدمات الطبية الطارئة
محمد معيط: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري والإيرادات تفوقت على المصروفات منذ 2018
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
ولاء خنيزي

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن الضوابط المنظمة للاعتكاف في مساجد مصر خلال شهر رمضان 2026، مؤكدة على أهمية توفير أجواء روحانية منظمة للمعتكفين، مع التركيز على الانضباط والإلتزام بالجانب العبادي والإداري.

وأوضحت الوزارة أن المساجد ستوفر للمعتكفين كافة سبل العبادة من مقارئ للقرآن الكريم، ودروس وخواطر دعوية، مع تكثيف الدروس بعد صلاة التراويح في المساجد التي تُقيم التهجد، وأداء الخواطر عند الفجر، والتوسط في صلاة التهجد، إلى جانب متابعة خطب الجمعة والاعتكاف لضمان بيئة إيمانية متكاملة.

أبرز ضوابط الاعتكاف

  • احترام المسجد: يجب على المعتكفين الالتزام بقدسية المسجد ونظافته، والظهور بصورة مشرفة لدين الإسلام.
  • هدف الاعتكاف: تكريس أيام وليالي رمضان بالصلاة، وقيام الليل، وصلاة التهجد، والذكر، والدعاء، وقراءة القرآن وحضور دروس العلم.
  • الدروس والخواطر الدعوية: تقتصر على إمام المسجد أو من يُكلف رسميًا من وزارة الأوقاف.
  • منع توزيع المطبوعات: لا يُسمح بتوزيع أي كتب أو مجلات أو مطويات أثناء الاعتكاف، والاكتفاء بالاطلاع على ما هو موجود بمكتبة المسجد إن وُجدت.
  • حظر التصوير: يُمنع منعًا باتًا تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم حفاظًا على الخصوصية.
  • استخدام الهاتف: يقتصر على الضرورة القصوى للحفاظ على التركيز على العبادة.
  • التسجيل: على الراغبين في الاعتكاف تسجيل أسمائهم لدى إمام المسجد.
  • الأولوية: تُعطى لرواد المسجد وسكان المنطقة المحيطة به.
  • سعة المكان: يجب على إمام المسجد مراعاة حجم المكان بما يتيح للمعتكفين أداء عباداتهم براحة.
  • التنسيق الإداري: على الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات المعنية لضبط إجراءات التسجيل وتنظيم المعتكفين.
  • المتابعة والإشراف: تقع مسؤولية متابعة جميع تفاصيل الاعتكاف على المفتشين ومديري الإدارات والمديريات لضمان تطبيق الضوابط من البداية وحتى انتهاء فترة الاعتكاف.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى خلق بيئة عبادة منظمة، تتيح للمعتكفين التفرغ الكامل للعبادة والذكر، مع الالتزام بالنظام والانضباط داخل المساجد طوال الشهر الفضيل.

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

