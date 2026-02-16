الأوبرا تطلق مسابقة رمضانية على إذاعة البرنامج العام

تطلق دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع شبكة إذاعة البرنامج العام مسابقة رمضانية بهدف تعزيز الوعى بالإبداع الجاد ونشر التثقيف الفنى فى المجتمع.

وقال الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، إن المسابقة تعمل على ترسيخ الثقافة الموسيقية الراقية بين الأفراد إلى جانب تعريف شرائح أكبر من الجمهور خاصة الشباب بألوان الفنون الجادة من خلال إسلوب تفاعلى بسيط وممتع، مشيراً انها تعكس الإيمان بأهمية الدور التنويرى للإعلام الفنى، وأضاف إن الأسئلة تدور حول معلومات عن فنون الأوبرا وتاريخها ونجومها وروادها وتراثها.

وأوضح أن الجوائز تتمثل فى دعوات مجانية لحضور العروض بما يعزز الصلة بين الجمهور وفنون الأوبرا، ووجه الدعوة للجميع للمشاركة فى التجربة التى تجسد أحد مسارات إستثمار مجالى الفن والإعلام لبناء الإنسان .

جدير بالذكر إن مسابقة الأوبرا الرمضانية إعداد وتقديم الإذاعية نازلى الدسوقى وتتضمن 12 حلقة تذاع على الهواء مباشرة فى الثانية عشرة والربع ظهر أيام السبت، الإثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال الشهر المعظم على أن يتم إستقبال الإجابات عبر المكالمات الهاتفية، ومن المقرر أن يتم اختيار الفائزين من خلال سحب يجرى عقب عيد الفطر المبارك .