أحدث ظهور لـ أولاد ريم مصطفى فى جنازة والدتها

تأكيدا لما نشره صدى البلد في حركة المحافظين.. رحيل 8 محافظين بينهم الجيزة والبحر الأحمر
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
شيعت منذ قليل جنازة والدة الفنانة ريم مصطفي، من مسجد أسد بن الفرات في الدقي.  

ودخلت ريم مصطفي ، في حالة انهيار في جنازة والدتها. 

وظهر فى الجنازة أولاد الفنانة ريم مصطفى فى أحدث ظهور لهما حيث لديها ولدان. 

ريم مصطفى تصور مسلسل فن الحب

تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2026، والمقرر عرضه حصريًا عبر قناة CBC، إلى جانب منصتي Watch it و Yango Play، في عمل درامي مرتقب يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى، وهو التعاون الذي لفت أنظار الجمهور منذ الإعلان عن المشروع وانطلاق حملته الدعائية.

وتجسد ريم مصطفى خلال أحداث المسلسل شخصية ياسمين النشرتي، وهي شخصية تتسم بالشر والدهاء الشديدين، وتدخل في صراع وعداوة حادة مع شخصية زياد التي يقدمها يوسف الشريف، حيث تقوم الأحداث على حرب من نوع خاص لا تعتمد فقط على القوة، وإنما ترتكز على الذكاء والتخطيط والمناورات، في إطار سعي كل طرف للقضاء على الآخر وحسم المعركة لصالحه.

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

