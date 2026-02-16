قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض حلقتين من مسلسل قسمة العدل.. اليوم

قسمة العدل
قسمة العدل
أحمد البهى

أعلنت قناة on e، عن عرضها حلقتين دفعة واحدة من مسلسل قسمة العدل، من بطولة إيمان العاصي اليوم. 

ومن المقرر عرض الحلقات 27 و 28 من مسلسل قسمة العدل في تمام الساعة السادسة مساءًا. 

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

 


أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

قسمة العدل مسلسل قسمة العدل إيمان العاصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

ترشيحاتنا

أولاد الفنان ريم مصطفى

أحدث ظهور لـ أولاد ريم مصطفى فى جنازة والدتها

أحمد العوضي

عرض مسلسل علي كلاي على منصة ڤيو في رمضان

نصائح شريفة

موسم جديد لـ«نصائح شريفة» على الراديو 9090 في رمضان

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد