تأكيدا لما نشره صدى البلد في حركة المحافظين.. رحيل 8 محافظين بينهم الجيزة والبحر الأحمر

تأكيد لما نشره صدي في 10 فبراير الجاري بشأن بقاء عدد من المحافظين ونقل بعضهم ومغادرة بعضهم حيث أكدت مصادر مطلع لصدى البلد عن نقل محافظ الوادي الجديد و المنوفية و الفيوم والقليوبية لمحافظات أخرى.

ورحيل محافظ البحر الأحمر والجيزة ودمياط وجنوب سيناء ومطروح وأسيوط وسوهاج.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك على النحو التالي:

- الدكتور محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط، محافظاً لمطروح.

- الدكتور أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري، محافظاً للجيزة.

- إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون، محافظاً لبورسعيد.

- الدكتور محمد هانئ جمال الدين غنيم، محافظاً للفيوم.

- الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظاً للغربية.

- الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظاً لجنوب سيناء.

- المهندس أيمن محمد إبراهيم أحمد عطية، محافظاً للإسكندرية.

- حنان مجدي نور الدين محمد، محافظاً للوادي الجديد.

- الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف، محافظاً لدمياط.

- المهندس عمرو حلمي حسان لاشين، محافظاً لأسوان.

- نبيل السيد محمد حسب الله، محافظاً للإسماعيلية.

- عمرو محمد السيد الغريب، محافظاً للمنوفية.

- المهندس إبراهيم عبد القادر مكي محجوب، محافظاً لكفر الشيخ.

- هاني رشاد علي السيد، محافظاً للسويس.

- الدكتور مصطفى سليم أمين عبد الظاهر الببلاوي، محافظاً لقنا.

- طارق راشد محمد محفوظ، محافظاً لسوهاج.

- محمد سيد حسن علوان، محافظاً لأسيوط.

- عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن السيد، محافظاً لبني سويف.

- الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح محمد علي، محافظاً للقليوبية.

- الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظاً للبحر الأحمر.

- الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائباً لمحافظ القاهرة.

- كمال سليمان محمود أحمد، نائباً لمحافظ سوهاج.

- عمر محمود الشافعي الأكرت، نائباً لمحافظ القاهرة.

- أسامة رزق محمد منصور داود، نائباً لمحافظ أسوان.

- محمد نعمة عبده مرسي كجك، نائباً لمحافظ الوادي الجديد.

- الدكتور حسين محمد مغربي سلامة، نائباً لمحافظ الدقهلية.

- الدكتورة أميرة يسن محمد هيكل، نائباً لمحافظ الإسكندرية.

- الدكتور شادي يحيى عبد العظيم المشد، نائباً لمحافظ البحيرة.

- المهندس حسام الدين عبده محمد محمد، نائباً لمحافظ الغربية.

- الدكتور محمد علي محمد طلب علي جبر، نائباً لمحافظ المنيا.

- الدكتور محمد فوزي حسن عبد الرحيم، نائباً لمحافظ دمياط.

- محمد عبد الله محمد علام زيدان، نائباً لمحافظ السويس.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب أداء المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية، التُقطت لهم صورة تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقب ذلك عقد الرئيس اجتماعاً مع المحافظين ونوابهم الجدد، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث استهل اللقاء بالترحيب بهم وتقديم التهنئة، مؤكداً أهمية أن يُحسن كل محافظ استغلال ما تمتلكه محافظته من أدوات وموارد لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام.

وشدد على الدور المحوري لكل محافظ، وضرورة العمل بإخلاص وتفانٍ بعيداً عن المجاملات، مع الإلمام بتفاصيل القضايا والمشكلات، والاستفادة من نواب المحافظين وكوادر الأجهزة التنفيذية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة.

وأوضح الرئيس السيسي أن نجاح المحافظ في مهمته ينعكس مباشرة على مصلحة الدولة ككل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدّد على ضرورة التواصل المستمر بين المحافظين ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، والاهتمام بالمعدات والموارد المتاحة وحسن إدارتها، فضلاً عن التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال.

كما أكد أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح، والتواصل الدائم مع الحكومة ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك مع الرئيس عند الحاجة.

ووجّه بضرورة الاهتمام بملفات تقنين المخالفات، ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، والمدارس وانتظام الدراسة، إلى جانب نشر ثقافة الرياضة وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدّد كذلك على أهمية إشراف المحافظين شخصياً وبشكل مستمر على حملات النظافة، والانتهاء من المشروعات المرتبطة بمبادرة “حياة كريمة”، ومتابعة عمل المخابز، والتواجد الميداني لتذليل مشكلات المواطنين.

كما وجّه بضرورة الإشراف الفعّال على مشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة، وتذليل العقبات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فضلاً عن التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ومواجهة التعديات على الترع، والتعامل مع العشوائيات والمخالفات، والاهتمام بالتخطيط العمراني والهوية البصرية.

وأكد الرئيس كذلك على أهمية سعي كل محافظ بشكل مستمر لتنمية الموارد وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالمحافظة التي يتولى مسؤوليتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعالة لتذليل العقبات في المحافظات التي تستقبل السائحين، وتشجيع السياحة، بما يضمن تعزيز دورها السياحي.