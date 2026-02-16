قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

عقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ ماراثون المتحف الكبير، وذلك بحضور رئيس لجنة سباقات الطريق والماراثون بـالاتحاد الدولي لألعاب القوى، والعميد حاتم فوده رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، إلى جانب ممثلين من تراي فاكتوري وكايرو رانر "سبورت إيفنت".

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك لتنظيم ماراثون دولي مميز بمنطقة المتحف المصري الكبير، بما يليق بالمكانة الحضارية والسياحية للموقع، وبما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية والترويج لمصر كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة ، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الحدث والذي يمثل إضافة قوية لأجندة سباقات الطريق العالمية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين الاتحاد الدولي والاتحاد المصري والشركات المنظمة، لضمان خروج الماراثون بصورة مشرفة تعكس قدرات مصر التنظيمية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها.

صورة ارشيفية

مياه بني سويف: ضعف المياه عن قريتي الحمام ودنديل ومطار دنديل بمركز ناصر

جانب من ااداء اليمين

محافظ الوادي الجديد عقب اليمين الدستورية: الثقة الرئاسية تكليف ومسئولية لتحمّل أعباء العمل والتنمية

جانب من الندوه

“وعي الشباب بتحديات الأمن القومي”.. ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

