وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير

عقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ ماراثون المتحف الكبير، وذلك بحضور رئيس لجنة سباقات الطريق والماراثون بـالاتحاد الدولي لألعاب القوى، والعميد حاتم فوده رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، إلى جانب ممثلين من تراي فاكتوري وكايرو رانر "سبورت إيفنت".

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك لتنظيم ماراثون دولي مميز بمنطقة المتحف المصري الكبير، بما يليق بالمكانة الحضارية والسياحية للموقع، وبما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية والترويج لمصر كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة ، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الحدث والذي يمثل إضافة قوية لأجندة سباقات الطريق العالمية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين الاتحاد الدولي والاتحاد المصري والشركات المنظمة، لضمان خروج الماراثون بصورة مشرفة تعكس قدرات مصر التنظيمية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها.