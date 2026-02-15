مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وذلك في إطار زيارة رسمية لتهنئة الوزير بمناسبة توليه حقيبة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء استعراض رؤية نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، وخططه المتعلقة بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة التعاون في ملفات تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الفرق الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة داخل الأندية الجماهيرية.

ومن جانبه، وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على توفير المناخ الداعم للاستقرار الإداري والفني لجميع الأندية المصرية، والعمل علي الحفاظ على مكتسبات الرياضة المصرية وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.