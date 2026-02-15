نتائج مباريات الجولة التاسعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025–2026.

وأُقيمت 4 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة للدور التمهيدي، حيث فاز الأهلي على الصيد بنتيجة 74-53، وتغلب سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 66-58، فيما تفوق الجزيرة على سموحة بنتيجة 71-59، وفاز مصر للتأمين على نيو جيزة بنتيجة 63-62.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب