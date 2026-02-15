فليك قبل مواجهة جيرونا: التركيز وتصحيح الأخطاء مفتاح الفوز

أكد المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أن تركيز الفريق الكامل مطلوب لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني المقررة مساء غد، الاثنين، مشددًا على ضرورة تصحيح الأخطاء بعد الخسارة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.

وقال فليك، خلال حديثه الإعلامي، إن كرة القدم مليئة بالأخطاء، سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني أو حتى الحكام، مضيفًا: «الخطأ وارد، لكن الأهم هو التعلم والتحسن. ركزي منصب على ما نقدمه داخل الملعب».

وأشار إلى أنه أجرى حديثًا هادئًا مع الحكم بعد المؤتمر الصحفي السابق، لكن تركيزه الأساسي يبقى على فريقه وأدائه.

وتحدث المدرب الألماني عن الهزيمة الأخيرة، مؤكدًا أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته الذهنية، وأن كرة القدم تتطلب ردة فعل قوية بعد أي انتكاسة، مع ضرورة الانطلاق بقوة منذ البداية، خصوصًا في المباريات الحاسمة مثل إياب كأس الملك.

فيما يخص التشكيلة، أكد فليك أن ماركوس راشفورد ما زال خارج قائمة المباراة رغم تحسنه التدريجي، موضحًا أن عودته ستكون خطوة بخطوة.

وفي المقابل، أصبح رافينيا جاهزًا للمشاركة، مشيدًا بأدائه ووصفه بأنه كان من الأفضل في العالم الموسم الماضي.

وأضاف فليك أن بيدري سيعود للتشكيلة خلال الشهر الجاري، بينما يواصل جافي رحلة التعافي، وإن لم يصل بعد إلى نفس مستوى جاهزية بيدري.

كما أشار المدرب إلى أن أجواء التدريبات الأخيرة اتسمت بالثقة والحماس، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى أداء أكثر ديناميكية وحماسًا لتجنب تكرار الأخطاء السابقة في الشوط الأول.

واختتم تصريحاته بالإشادة بفريق جيرونا، واصفًا إياه بالفريق المنظم والشجاع الذي يجيد بناء اللعب من الخلف، ما يجعل المواجهة تحديًا يحتاج فيه برشلونة لتقديم أفضل مستوياته.