شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

حصل صدي البلد على صور من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي بملعب استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي في اللقاء الذي ينطلق في تمام السادسة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة.

دوري أبطال إفريقيا | الأهلي يواجه الجيش الملكي اليوم على استاد القاهرة

المباراة هي الثالثة في تاريخ الفريقين ببطولات إفريقيا للأندية، كانت المباراة الأولى في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وأقيمت يوم 24 فبراير 2006 على ملعب استاد القاهرة، كان الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، والجيش الملكي بطلاً لكأس الكونفيدرالية، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف وفاز الأهلي بكأس البطولة لتفوقه 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

أما المباراة الثانية، فكانت في الجولة الثانية بدور المجموعات هذا الموسم وأقيمت بالعاصمة المغربية الرباط وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي محمود حسن «تريزيجيه». أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية المغربية في بطولات إفريقيا للأندية.

لعب الأهلي 33 مباراة مع سبعة أندية مغربية وهي:

الحليب «كلاس» والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد البيضاوي والدفاع الحسني والمغرب التطواني ونهضة بركان، فاز في ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في ثلاث عشرة مباراة، وفازت أندية المغرب في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي أربعون هدفاً واستقبلت شباكه تسعة وعشرين هدفاً.