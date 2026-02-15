الجيش الأمريكي يعترض ناقلة نفط مخالفة للعقوبات في المحيط الهندي

أعلن الجيش الأمريكي عن اعتراض ناقلة نفط كانت تنقل شحنات تخضع للعقوبات الدولية في المحيط الهندي، بعد تتبع حركتها منذ منطقة الكاريبي، وأوضح الجيش أن العملية جاءت في إطار جهود واشنطن لمنع انتهاك العقوبات المفروضة على بعض الدول، وضمان سلامة الملاحة الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الأمريكية الجنوبية تنفيذ ضربة على سفينة تابعة لمنظمات إرهابية بالكاريبي أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت لاحق أن قواته العسكرية صعدت على متن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على منصة إكس مع البيان مروحية تهبط على سطحها، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشتيد برس الإخبارية الأمريكية.



ولم يوضح البنتاجون ما إذا كانت السفينة مرتبطة بفنزويلا، التي تواجه عقوبات أمريكية على نفطها وتعتمد على أسطول سري من ناقلات النفط ذات أعلام مزيفة لتهريب النفط الخام إلى سلاسل الإمداد العالمية.

ومع ذلك، كانت "أكويلا 2" واحدة من 16 ناقلة نفط على الأقل غادرت السواحل الفنزويلية الشهر الماضي بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو، وفقًا لما ذكره سمير مدني، المؤسس المشارك لموقعTankerTrackers.com.



