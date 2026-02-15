قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر جلال: ندعم حرية الصحافة.. وفوضى التصوير انتشرت مع أي موقف بالشارع
مواعيد المدارس في رمضان 2026 .. قرارات نهائية
وزير البترول: 3 شركات دولية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 16.7 مليار دولار
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعترض ناقلة نفط مخالفة للعقوبات في المحيط الهندي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلن الجيش الأمريكي عن اعتراض ناقلة نفط كانت تنقل شحنات تخضع للعقوبات الدولية في المحيط الهندي، بعد تتبع حركتها منذ منطقة الكاريبي، وأوضح الجيش أن العملية جاءت في إطار جهود واشنطن لمنع انتهاك العقوبات المفروضة على بعض الدول، وضمان سلامة الملاحة الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الأمريكية الجنوبية تنفيذ ضربة على سفينة تابعة لمنظمات إرهابية بالكاريبي أسفرت عن مقتل  3 إرهابيين.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت لاحق أن قواته العسكرية صعدت على متن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على منصة إكس مع البيان مروحية تهبط على سطحها، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشتيد برس الإخبارية الأمريكية.


ولم يوضح البنتاجون ما إذا كانت السفينة مرتبطة بفنزويلا، التي تواجه عقوبات أمريكية على نفطها وتعتمد على أسطول سري من ناقلات النفط ذات أعلام مزيفة لتهريب النفط الخام إلى سلاسل الإمداد العالمية.

ومع ذلك، كانت "أكويلا 2" واحدة من 16 ناقلة نفط على الأقل غادرت السواحل الفنزويلية الشهر الماضي بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو، وفقًا لما ذكره سمير مدني، المؤسس المشارك لموقعTankerTrackers.com.


 

الجيش الأمريكي المحيط الهندي منطقة الكاريبي الملاحة الدولية خسائر بشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ترشيحاتنا

مالي تمدد ترخيص منجم "لولو" للذهب لمدة 10 سنوات إضافية

مالي تمدد ترخيص منجم "لولو" للذهب لمدة 10 سنوات إضافية

مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب جراء غارة جوية في إقليم شبيلي الوسطى بالصومال

مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب جراء غارة جوية في إقليم شبيلي الوسطى بالصومال

صورة أرشيفية

الجيش الأمريكي يعترض ناقلة نفط مخالفة للعقوبات في المحيط الهندي

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد