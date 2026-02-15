قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بقميص ليفربول

منتصر الرفاعي

قدم محمد صلاح قائد منتخب مصر واحدة من أمتع لياليه هذا الموسم، بعدما قاد ليفربول لاكتساح برايتون أند هوف ألبيون بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في عرض أعاد للأذهان نسخة الملك المصري التي اعتادت الحسم في المواعيد الكبرى.

ليفربول ضد برايتون

في أمسية تألق فيها الفريق بأكمله، كان صلاح العنوان الأبرز لم يكتفِ بدور الهداف بل لعب دور صانع الفارق وصاحب اللمسة الحاسمة تحصل على ركلة جزاء بخبرة القائد، ثم نفذها بثبات أعصاب ليسجل هدفًا أنهى به صيامًا تهديفيًا في البطولات المحلية تجاوز 100 يوم منذ لقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ولم يتوقف عطاؤه عند هذا الحد، إذ أهدى زملاءه تمريرة حاسمة بقدمه اليمنى في الهدف الثاني، مؤكدًا أنه لا يزال الرقم الأصعب في معادلة الهجوم الأحمر.

أداء صلاح لم يكن هجوميًا فحسب، بل اتسم بالشمولية راوغ بثقة، وكسب التحامات مؤثرة، وساهم في استعادة الكرة بروح قتالية عالية، لينال تقييمًا بلغ 8.6 وفق موقع SofaScore ويتوج بجائزة رجل المباراة عن جدارة.

ورغم تسجيله هدفًا أوروبيًا أمام كاراباج في دوري أبطال أوروبا، فإن عودته للتسجيل محليًا حملت طابعًا خاصا لا سيما بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025، ليضع حدًا لأي جدل ويؤكد أن الهداف الكبير لا يغيب طويلًا.

أرقام تكس الهيمنة

للمرة الثالثة فقط بقميص ليفربول، يجمع صلاح بين التسجيل والصناعة والحصول على ركلة جزاء في مباراة واحدة، بعد مواجهتي نيوكاسل يونايتد وأرسنال عام 2018، وهو رقم يعكس قيمته التاريخية داخل النادي.

ومنذ انطلاق الموسم الماضي نجح النجم المصري في التسجيل وصناعة هدف خلال 15 مباراة مختلفة بمختلف المسابقات، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يحقق هذا الإنجاز أكثر من 6 مرات كل من بوكايو ساكا وإيرلينج هالاند، ليواصل صلاح ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم البريميرليج في السنوات الأخيرة.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي صلاح

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

جوارديولا

هل يطوي مانشستر سيتي صفحة العصر الذهبي؟.. كواليس خطة ما بعد جوارديولا تكشف الاسم الأقرب لخلافته

مرسي جميل عزيز

مرسي جميل عزيز.. شاعر الألف أغنية الذي كتب الحب «من غير ليه» .. صانع النجوم المدفون بالزقازيق

محكمة

إحالة 6 متهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها إلى محكمة الجنايات| القصة الكاملة

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

