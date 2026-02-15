منتخب مصر لكرة الصالات يدخل معسكرًا استعدادًا لكأس إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة نادر رشاد المدير الفني، إقامة معسكر إعداد مغلق خلال الفترة من 24 وحتى 28 فبراير الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا لكرة الصالات المغرب 2026.

ويأتي المعسكر ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل خوض المنافسات القارية، حيث يسعى المنتخب الوطني للظهور بصورة قوية والمنافسة على اللقب القاري في النسخة المقبلة من البطولة.

ومن المنتظر أن يتضمن المعسكر تدريبات مكثفة، إلى جانب بعض المباريات الودية أو التقسيمات الفنية، من أجل الوقوف على جاهزية العناصر المختارة، وتثبيت القوام الأساسي للفريق قبل انطلاق البطولة.