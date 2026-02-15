صفاء أبو السعود تتألق في «اوضتين وصالة» و«بهجة رمضان» على البرنامج العام

تواصل النجمة القديرة صفاء أبو السعود ، حضورها الفني القوي عبر الدراما الإذاعية، من خلال مشاركتها في عملين جديدين يحملان طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا، ويعكسان روح الشهر الكريم.

ففي مسلسل «اوضتين وصالة» تشارك صفاء أبو السعود البطولة إلى جانب الفنان أحمد صيام، والفنانة نشوى مصطفى، والفنان عادل شعبان، والفنانة نجاح حسن، والفنان علي مراد، إلى جانب مجموعة من شباب مهرجان «إبداع».

المسلسل من تأليف أماني ضرغام، وإخراج تامر شحاتة، ويقدم حكايات اجتماعية تدور داخل منزل بسيط، حيث تتشابك العلاقات والمواقف في إطار إنساني قريب من وجدان الأسرة المصرية.

وتشارك صفاء أبو السعود أيضًا في بطولة المسلسل الإذاعي «بهجة رمضان»، المقرر إذاعته على «البرنامج العام» والإذاعات المحلية، بمشاركة الفنانة مي عبد النبي، والفنان عادل شعبان، والفنان الراحل مصطفى درويش، والفنانة عبير مكاوي، إلى جانب عدد من شباب مهرجان «إبداع» ومنهم ليلى عبد القادر.

العمل من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاتة و*عبده بكري*.

ويأتي «بهجة رمضان» في إطار اجتماعي خفيف يحمل أجواء الشهر الفضيل، ويعكس روح التآلف والبهجة داخل البيوت المصرية، في تجربة إذاعية جديدة تعزز من حضور صفاء أبو السعود في الموسم الرمضاني، وتجمع بين الخبرة الفنية الكبيرة والطاقة الشبابية الواعدة.