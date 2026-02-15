أوسكار رويز يقود معسكر تطوير حكام الصعيد فى استاد سوهاج

واصل أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، جولاته الميدانية في محافظات الصعيد، حيث أجرى اليوم الأحد، اختبارات لياقة بدنية مكثفة لعدد 30 حكما ومساعدا من محافظات: سوهاج، وأسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وذلك على استاد سوهاج، في إطار خطة شاملة لرفع الكفاءة الفنية والبدنية.

وشملت فعاليات اليوم، اختبارات سرعة وتحمل وقياس معدلات الجاهزية البدنية، بهدف التأكد من قدرة الحكام على مواكبة إيقاع المباريات خلال المرحلة المقبلة.

ومن الجانب العملي، خضع الحكام لتدريبات تطبيقية على أبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، فيما يتعلق بلمسات اليد، والتداخلات داخل وخارج منطقة الجزاء، إضافة إلى تدريبات خاصة بحسن التمركز وزوايا الرؤية، وسرعة اتخاذ القرار تحت الضغط.

كما تضمن البرنامج محاضرات نظرية ألقاها رويز، تناول خلالها معايير الحكم العصري، ومتطلبات التطوير الذهني والسلوكي، وأحدث التعديلات على قانون اللعبة، مؤكدًا أهمية توحيد الرؤى التحكيمية لضمان الاتساق في القرارات داخل الملاعب.

وتأتي هذه الجولات، ضمن استراتيجية التطوير التي ينفذها الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والهادفة إلى دعم حكام الأقاليم، ومنحهم نفس فرص التأهيل والتقييم، بما يسهم في تعزيز العدالة التحكيمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف المسابقات.