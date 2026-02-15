المالية: الحكومة تطلق حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتماد الحكومة حزمة اجتماعية جديدة تُضاف إلى المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بهدف توسيع نطاق الدعم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح كجوك خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن الحزمة تستهدف حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه. ويأتي هذا الدعم كجزء من جهود الحكومة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم في المناسبات الهامة.



تعزيز الرعاية الصحية

وأضاف الوزير أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة شهدت زيادة بقيمة 3 مليارات جنيه، لتسريع معالجة قوائم الانتظار والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على ضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير.

مبادرة «حياة كريمة» في قلب الاهتمام

وأشار كجوك إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بأولوية قصوى، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لإتمام 1000 مشروع ضمن المبادرة، وذلك لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية، بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتطوير المستشفيات، والمدارس، والمرافق العامة في القرى الأكثر احتياجًا.

دعم الفلاحين والأمن الغذائي

و أعلن الوزير تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين ورفع قيمة أردب القمح، مؤكّدًا أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي.



خطط لتحسين الأجور وتشجيع الاستثمار



وأشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل إعداد الموازنة الجديدة والتي من المتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، مع تقديم تصور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الأجور، بحيث تكون الزيادة ملائمة لطموحات المواطنين وتعكس تحسن الأداء الاقتصادي، إلى جانب خلق بيئة مناسبة لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وأكد أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل خطوة عملية على أرض الواقع لتحسين حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في وقت تتجه فيه الدولة نحو تعزيز الإنتاجية الوطنية وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.