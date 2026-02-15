قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 18 اليوم 16-2-2026
أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المالية: الحكومة تطلق حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين

أحمد كوجك
أحمد كوجك
رنا عبد الرحمن

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتماد الحكومة حزمة اجتماعية جديدة تُضاف إلى المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بهدف توسيع نطاق الدعم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح كجوك خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن الحزمة تستهدف حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه. ويأتي هذا الدعم كجزء من جهود الحكومة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم في المناسبات الهامة.


تعزيز الرعاية الصحية

وأضاف الوزير أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة شهدت زيادة بقيمة 3 مليارات جنيه، لتسريع معالجة قوائم الانتظار والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على ضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير.

مبادرة «حياة كريمة» في قلب الاهتمام

وأشار كجوك إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بأولوية قصوى، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لإتمام 1000 مشروع ضمن المبادرة، وذلك لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية، بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتطوير المستشفيات، والمدارس، والمرافق العامة في القرى الأكثر احتياجًا.

دعم الفلاحين والأمن الغذائي

و أعلن الوزير تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين ورفع قيمة أردب القمح، مؤكّدًا أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي.


خطط لتحسين الأجور وتشجيع الاستثمار


وأشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل إعداد الموازنة الجديدة والتي من المتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، مع تقديم تصور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الأجور، بحيث تكون الزيادة ملائمة لطموحات المواطنين وتعكس تحسن الأداء الاقتصادي، إلى جانب خلق بيئة مناسبة لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وأكد أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل خطوة عملية على أرض الواقع لتحسين حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في وقت تتجه فيه الدولة نحو تعزيز الإنتاجية الوطنية وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.

تحسين الأجور الاستثمار الموازنة الجديدة المواطن المصري تعزيز الانتاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” يعد تحدٍّيا فجّا للقانون الدولي

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة يعد تحديا فجا للقانون الدولي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يناقش الإستراتيجية الترويجية للوزارة

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار تشارك في ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان «جرائم الثأر في صعيد مصر»

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد